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Нырнула на небывалую глубину. Украинка в третий раз стала чемпионкой мира в подводном плавании

Каламата, Четверг 10 октября 2024 11:22
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Нырнула на небывалую глубину. Украинка в третий раз стала чемпионкой мира в подводном плавании Фото: Екатерина Садурская покорила Средиземное море (Andac Kazar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская спортсменка Екатерина Садурская торжествовала на чемпионате мира по фридайвингу в греческой Каламате и установила новый рекорд в погружении с моноластой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Восьмое планетарное первенство стартовало на средиземноморском побережье Греции. Украинка приехала на турнир после подготовки в более оптимальных условиях – сейчас температура на водной поверхности всего 24 градуса.

Садурская в первый соревновательный день ныряла с моноластой. Она выполнила глубочайшее погружение в карьере и установила абсолютный рекорд для Украины – 103 м. Например, высота монумента Родина-мать в Киеве на метр меньше. Дайверша обновила достижение, принадлежавшее Наталье Жарковой (102 м).

В дисциплине "свободное погружение по тросу" Садурская нырнула на 95 м. Этого результата оказалось достаточно для завоевания золотой награды соревнований. Украинская дайверша в третий раз подряд выиграла медаль высшего достоинства на чемпионатах мира.

"Главная задача на этих соревнованиях – достойно представить Украину. Это возможность напомнить миру, что война в нашей стране продолжается и что мы готовы бороться, но нам нужна поддержка. А вторая, не менее важная часть миссии – напомнить украинцам, что мы невероятная нация с огромным потенциалом и нам есть, что показать миру", – рассказала Садурская.

К слову, ранее венгр Рашовски триумфовал на Олимпиаде-2024 в марафонском плавании.

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