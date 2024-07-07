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Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира

Мюнхен, Воскресенье 07 июля 2024 00:15
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Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира Фото: "Три льва" только что выиграли серию пенальти у Швейцарии (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Четверка сильнейших национальных команд Старого света продолжит борьбу за трофей Анри Делоне на чемпионате Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Отгремела четвертьфинальная стадия Евро-2024. Выступления на турнире прекратили сборные Германии, Португалии, Швейцарии и Турции. Полуфинальные противостояния состоятся 9-10 июля.

В первом поединке национальная команда Испании в Мюнхене встретится со сборной Франции. "Фурия Роха" в плей-офф успела выбить Грузию и Германию. Зато "трехцветные" под руководством Дидье Дешама одолели сборные Бельгии и Португалии, забив "аж" один мяч.

Во втором же матче место в финале разыграют национальная команда Нидерландов и сборная Англии. "Оранжевые" в плей-офф сначала разгромили Румынию, а затем одержали волевую победу над турками. Тем временем "Три льва" Гарета Саутгейта со скрипом прошли Словакию (доп. время) и Швейцарию (серия пенальти).

Все пары 1/2 финала чемпионата Европы-2024:

  • Испания – Франция, 9 июля
  • Нидерланды – Англия, 10 июля

Евро-2024: определились все участники 1/4 финала турнира

К слову, ранее Англия в серии пенальти одолела сборную Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.

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