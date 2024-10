Украинка Лящук завоевала титул сильнейшей женщины Америки

Силовой фестиваль прошел в Лас-Вегасе. Украинка в итоге набрала 28,5 балла – ей не было равных среди остальных участниц.

"Ольга приехала готовой отдать все, что могла ради победы, и она не разочаровала! Она воплощает в себе американский дух, как иммигрантка из страны, охваченной войной", – так прокомментировали успех украинки на странице турнира в Instagram.

Кто такая Ольга Лещук

39-летняя уроженка Донецка. Переехав в Киев, окончила магистратуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Занималась прыжками с шестом, выступала за сборную Украины по женскому регби. Участница Всемирных спортивных Игр-2009 в составе украинской команды по перетягиванию каната.

Впоследствии сосредоточилась на силовых состязаниях. Победительница и призер различных турниров по силовым многоборьям. В частности, триумфовала на престижных стартах в США: Strongest Woman in the World 2017, Arnold Strongwoman Classic 2019 и 2020 и The Shaw Classic 2023.