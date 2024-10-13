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Дюбуа и Джошуа проведут реванш в супертурнире промоутеров

Эр-Рияд, Воскресенье 13 октября 2024 20:26
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Дюбуа и Джошуа проведут реванш в супертурнире промоутеров Фото: Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Повторный поединок за пояс IBF в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа может состояться в рамках матчевого противостояния двух ведущих промоутерских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Stomping Ground.

Такой сценарий озвучил глава генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх. По его словам, решение еще не принято, но с высокой вероятностью можно ориентироваться на 22 февраля 2025 года.

Скорее всего, поединок состоится в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Он станет главным событием матчевой встречи в формате 5 на 5, в которой сойдутся бойцы промоутерских компаний Queensberry Фрэнка Уоррена и Matchroom Sport Эдди Хирна. Первая из них имеет контракт с Дюбуа, вторая – с Джошуа.

Первое сражение между соперниками состоялось 21 сентября. Джошуа считался фаворитом, но несколько раз побывал в нокдаунах. А в пятом раунде Дюбуа окончательно завершил поединок, отправив оппонента в нокаут.

На кону противостояния был титул чемпиона мира по версии IBF, от которого отказался Александр Усик. Украинец сделал пояс вакантным, из-за невозможности провести его защиту.

Ранее во время боя чемпион и претендент выпали в зал с ринга.

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