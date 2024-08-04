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Украинка Климец не пробилась в финал Олимпиады-2024 в метании молота

Париж, Воскресенье 04 августа 2024 14:09
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Украинка Климец не пробилась в финал Олимпиады-2024 в метании молота Фото: Ирина Климец не попала в топ-12 (toughathletics.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская метательница молота Ирина Климец не квалифицировалась в финал Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

29-летняя спортсменка завершила выступления на Играх в Париже. Она не смогла выполнить квалификационный норматив дисциплины (73 м).

Климец в лучшей попытке метнула молот на 66.95 м. Украинка могла бы выйти в финал даже с таким результатом, если бы попала в топ-12 квалификации. Впрочем, взятого рубежа хватило только на 26-е место.

Олимпиада-2024 стала третьей в карьере Климец. До сих пор она ни разу не смогла преодолеть квалификационное сито. Самым высоким достижением легкоатлетки остается триумф на Универсиаде-2019.

Лучшее время в квалификации показала финка Криста Терво (74.79 м). Рядом с ней оказались канадская метательница Кэмрин Роджерс (74.69 м) и американка Деанна Прайс (73.79 м). Финал соревнований состоится 6 августа.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024.

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