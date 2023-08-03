ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Костюк победой над теннисисткой из топ-10 вышла в четвертьфинал Washington Open

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 03 августа 2023 22:27
Костюк победой над теннисисткой из топ-10 вышла в четвертьфинал Washington Open Фото: Марта Костюк стала грозой авторитетов в Вашингтоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно продолжила турнирный путь на соревнованиях в столице Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mubadala Citi DC Open, 1/8 финала

Костюк – Гарсия – 2:0 (6:2, 6:3)

Спокойный старт встречи прервала украинка. В третьем гейме Костюк молниеносно оформила брейк и получила стратегическое преимущество. Затем она снова сконцентрировалась на собственных подачах, а в седьмом гейме повторила трюк с набранным на подаче Гарсии пунктом.

В конце концов Костюк сумела закрыть первый сет против шестой ракетки мира всего за 27 минут. Да еще и завершила партию украинская теннисистка собственной победной подачей "под ноль". Импульс перешел и в последующие розыгрыши.

Молодая киевлянка снова взяла подачу соперницы в третьем гейме. Но дальше Гарсия навязала большую конкуренцию и далеко украинку не отпускала. Слом наступил в восьмом гейме, когда счет был 4:3 в пользу Костюк. Сначала она "под ноль" взяла собственную подачу, а затем организовала такой же подвиг на чужой.

Уверенная победа над второй сеянной на турнире француженкой вывела украинку в 1/4 финала. Там Костюк встретится с нейтральной россиянкой Самсоновой. Матч запланирован на пятницу, 4 августа.

К слову, накануне Свитолина пробилась в четвертьфинал Washington Open с разгромом Касаткиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Зеленский о проверке военкомов: обнаружилось много отвратительных злоупотреблений
Зеленский о проверке военкомов: обнаружилось много отвратительных злоупотреблений
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена