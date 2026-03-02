В Украине вырастут цены, если ФОПы начнут платить НДС: блиц с экономистом КНЭУ

Главное:

– Какова роль упрощенной системы налогообложения в экономике Украины?

– Основная роль упрощенной системы налогообложения – активировать и стимулировать развитие малых предприятий, что, в свою очередь, должно привести к развитию среднего бизнеса и изменениям в структуре экономики Украины.

– Насколько единый налог упрощает налоговую нагрузку на малый бизнес? Почему предприниматели так "держатся" за него?

– Единый налог кардинально упрощает все процедуры ведения бизнеса и налоговую нагрузку на него, благодаря простому расчету налогов и минимальной форме отчетности. Это то, что может позволить себе самостоятельно выполнять малое предприятие (ФОП), которое не имеет профессионального бухгалтерского образования.

– Какие выгоды для украинского бюджета могут быть от введения НДС для ФЛП?

– Выгоду для украинского бюджета, с большой долей вероятности, они не составят даже в краткосрочной перспективе. Все прогнозы указывают на катастрофические результаты такого нововведения.

На адаптацию планируется выделить весь 2026 год, в течение которого аналитики прогнозируют закрытие большого количества ФОПов. Ведь владельцы малого бизнеса не будут считать дальнейшее его содержание рентабельным.

– Какие основные риски могут ожидать предприниматели в случае введения дополнительного налога?

– Введение дополнительного налога будет означать больше финансовой отчетности и бумажной работы. Это увеличит нагрузку на предприятия и может привести к ошибкам при подаче документов.

Более того, повышение налогов негативно повлияет как на потребителей, так и на конкурентоспособность бизнеса из-за возможного повышения цен для покрытия дополнительных расходов.

Фото: в Украине введут НДС для ФОПов по требованию МВФ (Getty Images)

– Насколько вероятно, что введение дополнительного налога может увеличить количество убыточных предприятий?

– Вероятность минимальна. Скорее всего, бизнес повысит цены на размер нового налога. Традиционно конечным плательщиком НДС является потребитель, то есть именно покупатель фактически покрывает этот налог через более высокую цену товаров или услуг.

– Не уйдет ли малый бизнес "в тень"?

– Вероятность есть, но все зависит от сложности процедуры, наличия упрощенной системы для ФОП и от того, как сам бизнес сможет оптимизировать эти дополнительные расходы.

Но в общем я не вижу предпосылок для "тени", потому что как отметил – заплатит конечный потребитель. Однако существуют различные рынки, где рост цены может стать критическим фактором в конкуренции.

– Как можно противодействовать злоупотреблениям бизнеса через "упрощенку", то есть когда происходит дробление бизнеса на несколько ФЛП, чтобы избежать большего налогообложения?

– Это можно сделать благодаря усилению финансового мониторинга за крупными компаниями, магазинами и известными брендами. Также эффективным механизмом может быть проведение контрольных (тайных) закупок как способ проверки деятельности бизнеса непосредственно на месте.

– Какие альтернативы правительство могло бы ввести вместо изменений в упрощенной системе налогообложения?

– Большую дифференциацию между различными секторами экономики (например, финансах), то есть введение различных налоговых ставок для различных сфер. Также можно установить больше уровней налоговых ставок в зависимости от дохода предприятия.

Кроме того, стоит пересмотреть программы дотаций и государственной помощи для убыточных сфер экономики.

– Правительство пока не утвердило решение об НДС для ФЛП, но сможет ли оно и в дальнейшем уклоняться от требования МВФ? (Кабмин должен подать соответствующий закон в Раду, - ред.)

– На самом деле, именно это требование МВФ не выдвигало. МВФ просто попросили наш парламент найти решение для пополнения бюджета. То есть речь идет не о конкретных налоговых изменениях для ФЛП, а об общей необходимости увеличения доходов государства.

– Как малому бизнесу следует подготовиться к возможному повышению налоговой нагрузки?

– Малому бизнесу следует уже сейчас начать думать, как оптимизировать будущие расходы и пересмотреть требования и отчетность для плательщиков НДС. Также следует обсудить с покупателями возможное повышение цен.