В Украине растет спрос на книги на государственном языке: что читают больше всего

В Украине в течение года значительно вырос спрос на украиноязычные книги. Украинцы считают государственный язык комфортным для чтения.
РБК-Украина рассказывает об этом со ссылкой на данные Украинского института книги.
Данные всеукраинского социологического исследования уровня чтения детей и взрослых в 2024 году, проведенного агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги, свидетельствуют, что в 2024 году три четверти прочитанных книг были украиноязычными. Отмечают, что это демонстрирует рост популярности украинской литературы на 20% по сравнению с 2023 годом. Около половины респондентов считают украинский язык комфортным для чтения, что сопоставимо с показателями прошлого года.
Относительно литературных предпочтений: 40% украинцев выбирают украинскую классику, тогда как современных украинских авторов, зарубежную классику и современную иностранную литературу читает примерно по трети опрошенных. Основными причинами для чтения стали любовь к этому процессу, стремление к самосовершенствованию, желание отвлечься от проблем и получить новый опыт.
Исследование также подчеркнуло важность поддержки книжных магазинов как инструмента стимулирования чтения. Половина опрошенных считают, что книжным магазинам нужны субсидии уже сейчас, даже во время войны, а еще треть поддерживают такую инициативу после ее завершения.
РБК-Украина писало, что согласно исследованиям школьники в Украине стали меньше читать. Также в 2024 году возросло количество нарушений языкового законодательства в учебных заведениях, что свидетельствует о снижении доли украинского языка в школах. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил важность качественного украиноязычного продукта, в частности, книг для детей.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре стартует новая правительственная программа "еКнига", которая окажет финансовую поддержку читателям. Каждый украинец, которому исполнилось 18 лет в 2024 году, сможет получить 908 гривен через приложение "Дія". Средства можно будет потратить на приобретение книг на украинском языке, в частности.
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