В Украине растет спрос на книги на государственном языке: что читают больше всего

Данные всеукраинского социологического исследования уровня чтения детей и взрослых в 2024 году, проведенного агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги, свидетельствуют, что в 2024 году три четверти прочитанных книг были украиноязычными. Отмечают, что это демонстрирует рост популярности украинской литературы на 20% по сравнению с 2023 годом. Около половины респондентов считают украинский язык комфортным для чтения, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Относительно литературных предпочтений: 40% украинцев выбирают украинскую классику, тогда как современных украинских авторов, зарубежную классику и современную иностранную литературу читает примерно по трети опрошенных. Основными причинами для чтения стали любовь к этому процессу, стремление к самосовершенствованию, желание отвлечься от проблем и получить новый опыт.

Исследование также подчеркнуло важность поддержки книжных магазинов как инструмента стимулирования чтения. Половина опрошенных считают, что книжным магазинам нужны субсидии уже сейчас, даже во время войны, а еще треть поддерживают такую инициативу после ее завершения.