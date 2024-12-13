В Украине возросло количество нарушений языкового закона в образовании

В этом году в украинских учебных заведениях возросло количество нарушений языкового законодательства. Учитывая это, правительство планирует укрепить позиции украинского языка в школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

Во время круглого стола "Укрепление позиции украинской книги" обсуждались результаты общенационального исследования. Целью этого мероприятия была оценка нынешних показателей стратегии развития чтения на период до 2032 года "Чтение как жизненная стратегия".

Согласно данным, количество нарушений языкового законодательства в учебных заведениях значительно возросло в 2024 году. По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, такая статистика говорит о недостаточности качественного украиноязычного продукта. В частности, это приводит к тому, что в школе сократилась доля украинского языка.

"Фактически каждое 10-15 обращение, поступившее в адрес Секретариата уполномоченного, касалось нарушений в сфере образования. Надеюсь, что эта статистика будет дополнительным инструментом для органов государственной власти с тем, чтобы принять взвешенные, ответственные решения", - отметил Креминь.

По словам Креминя, с начала полномасштабного вторжения количество читающих школьников уменьшилось. По его мнению, чтобы решить эту проблему, следует начать менять их домашние навыки. В частности, внедрить культуру домашнего чтения.