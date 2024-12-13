В Україні зростає попит на книжки державною мовою: що читають найбільше

В Україні протягом року значно зріс попит на україномовні книжки. Українці вважають державну мову комфортною для читання.
РБК-Україна розповідає про це із посиланням на дані Українського інституту книги.
Дані всеукраїнського соціологічного дослідження рівня читання дітей та дорослих у 2024 році, проведеного агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги, свідчать, що у 2024 році три чверті прочитаних книг були україномовними. Зазначають, що це демонструє зростання популярності української літератури на 20% у порівнянні з 2023 роком. Близько половини респондентів вважають українську мову комфортною для читання, що співставно з показниками минулого року.
Щодо літературних уподобань: 40% українців обирають українську класику, тоді як сучасних українських авторів, закордонну класику та сучасну іноземну літературу читає приблизно по третині опитаних. Основними причинами для читання стали любов до цього процесу, прагнення до самовдосконалення, бажання відволіктися від проблем та отримати новий досвід.
Дослідження також підкреслило важливість підтримки книгарень як інструменту стимулювання читання. Половина опитаних вважають, що книгарням потрібні субсидії вже зараз, навіть під час війни, а ще третина підтримують таку ініціативу після її завершення.
РБК-Україна писало, що згідно з дослідженнями школярі в Україні стали менше читати. Також у 2024 році зросла кількість порушень мовного законодавства в закладах освіти, що свідчить про зниження частки української мови в школах. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на важливості якісного українськомовного продукту, зокрема, книжок для дітей.
Раніше ми розповідали про те, що у грудні стартує нова урядова програма "єКнига", яка надасть фінансову підтримку читачам. Кожен українець, якому виповнилося 18 років у 2024 році, зможе отримати 908 гривень через застосунок "Дія". Кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою, зокрема.
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