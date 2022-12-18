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Киевская область может выйти на плановые отключения света 20 декабря, - ОВА

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Киев, Воскресенье 18 декабря 2022 09:40
Киевская область может выйти на плановые отключения света 20 декабря, - ОВА Фото: в Киевской области 20 декабря могут начать выключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Киевская область в ближайшие дни может вернуться к плановым отключениям света. В настоящее время в регионе действуют экстренные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу в эфире телемарафона.

По его словам, в области до сих пор действуют аварийные отключения. Без света находятся около 600 тысяч человек. Однако Кулеба подчеркнул, что уже во вторник, 20 декабря, ситуация в Киевской области может улучшиться.

"Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник", - сказал глава ОВА.

Напомним, в Киевской области продолжаются восстановительные работы после ракетных ударов 16 декабря. Вчера власти сообщали, что у половины потребителей нет электроэнергии.

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Киевская область відключеня світла Электроэнергия
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