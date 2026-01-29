RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Количество забронированных выросло на треть: как реагирует власть и военные

Фото: количество забронированных украинцев выросло до 1,3 млн (facebook.com.OOTCKSP)
Автор: Сергей Козачук

Количество забронированных украинцев за год выросло до 1,3 млн. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше.

Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

"В течение года в Украине количество забронированных граждан выросло с 1 млн до 1,3 млн", - сказал министр во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы".

Он подчеркнул, что сейчас мобилизационный баланс соблюден.

Бронирование также имеет экономический эффект.

"Люди, которые бронируются, выходят из теневого рынка труда, а компании вынуждены повышать зарплаты, что высвобождает десятки миллиардов гривен для экономики", - отметил министр.

В то же время, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса добавил, что без мобилизации "линия фронта могла бы проходить по Днепру", подчеркивая важность пополнения защитников.

 

Мобилизация в Украине

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров озвучил реальные масштабы проблем с мобилизацией. По его данным, сейчас в розыске находятся 2 миллиона военнообязанных украинцев.

Для решения этих вопросовФедоров анонсировал комплексный аудит территориальных центров комплектования и глубокую проверку Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Цель проверок - искоренение коррупции и поиск ресурсов для улучшения обеспечения военных.

Ранее в Украине начали обсуждение новых подходов к мобилизации, с акцентом на цифровизацию процессов и повышение качества подготовки резервов.

В Кабинете министров и Минобороны подчеркивают необходимость совершенствования системы воинского учета, чтобы сделать мобилизационные мероприятия более прозрачными и эффективными для нужд Сил обороны.

Также сообщалось, что в январе 2026 года стартовали курсы повышения квалификации для работников органов исполнительной власти с целью синхронизации работы государственных структур и армии в вопросах мобилизационной готовности.

РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Согласно новым решениям, их срок продлится еще 90 дней и закончится 4 мая 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВойна в УкраинеМобилизация в Украине