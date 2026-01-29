Количество забронированных выросло на треть: как реагирует власть и военные

Количество забронированных украинцев за год выросло до 1,3 млн. Военные обращались к правительству с просьбой бронировать меньше.
Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.
"В течение года в Украине количество забронированных граждан выросло с 1 млн до 1,3 млн", - сказал министр во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы".
Он подчеркнул, что сейчас мобилизационный баланс соблюден.
Бронирование также имеет экономический эффект.
"Люди, которые бронируются, выходят из теневого рынка труда, а компании вынуждены повышать зарплаты, что высвобождает десятки миллиардов гривен для экономики", - отметил министр.
В то же время, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса добавил, что без мобилизации "линия фронта могла бы проходить по Днепру", подчеркивая важность пополнения защитников.
Напомним, что министр обороны Михаил Федоров озвучил реальные масштабы проблем с мобилизацией. По его данным, сейчас в розыске находятся 2 миллиона военнообязанных украинцев.
Для решения этих вопросовФедоров анонсировал комплексный аудит территориальных центров комплектования и глубокую проверку Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.
Цель проверок - искоренение коррупции и поиск ресурсов для улучшения обеспечения военных.
Ранее в Украине начали обсуждение новых подходов к мобилизации, с акцентом на цифровизацию процессов и повышение качества подготовки резервов.
В Кабинете министров и Минобороны подчеркивают необходимость совершенствования системы воинского учета, чтобы сделать мобилизационные мероприятия более прозрачными и эффективными для нужд Сил обороны.
Также сообщалось, что в январе 2026 года стартовали курсы повышения квалификации для работников органов исполнительной власти с целью синхронизации работы государственных структур и армии в вопросах мобилизационной готовности.
РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Согласно новым решениям, их срок продлится еще 90 дней и закончится 4 мая 2026 года.