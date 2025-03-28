В Украине снова подешевеют лекарства: когда ждать снижения цен

В Украине с 1 марта уже произошло снижение цен на 100 самых популярных препаратов. Но уже в апреле ожидается еще одна волна спада цен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.
По его словам, сначала цены были снижены на топ-100 препаратов украинского производителя, которые чаще всего покупали украинцы в аптеках. Снижение было на 30%.
В течение марта были снижены оптово-отпускные цены еще на 104 препарата.
"И с 1 апреля начинается снижение цен еще на 116 препаратов. Там диапазон скидок будет от 52% до 5%, но 5% - это на очень дорогостоящий препарат. В среднем выходим на 222 препарата, средняя скидка фиксируется на уровне 17%", - рассказал Ляшко.
Заметим, препараты, на которые уже действует скидка, можно посмотреть в Нацперечне.
Отмечается, что в 100 наиболее популярных лекарств вошли:
Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%.
Однако экономические аналитики считают, что после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.
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