В Украине снова подешевеют лекарства: когда ждать снижения цен

По его словам, сначала цены были снижены на топ-100 препаратов украинского производителя, которые чаще всего покупали украинцы в аптеках. Снижение было на 30%.

В течение марта были снижены оптово-отпускные цены еще на 104 препарата.

"И с 1 апреля начинается снижение цен еще на 116 препаратов. Там диапазон скидок будет от 52% до 5%, но 5% - это на очень дорогостоящий препарат. В среднем выходим на 222 препарата, средняя скидка фиксируется на уровне 17%", - рассказал Ляшко.

Заметим, препараты, на которые уже действует скидка, можно посмотреть в Нацперечне.

Отмечается, что в 100 наиболее популярных лекарств вошли:

22 позиции, которые производит "Киевский витаминный завод"

20 позиций - от фармацевтической компании "Дарница";

17 позиций - от "Фармак";

10 позиций - от "ИнтерХим";

8 позиций - от корпорации "Артериум";

6 позиций - от "Юрия-Фарм";

5 позиций - от "Кусум Фарм";

3 позиции - от Борщаговского химико-фармацевтического завода;

2 позиции - от фармацевтической фабрики "Виола".

Снижение цен на лекарства в Украине

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%.

Однако экономические аналитики считают, что после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.