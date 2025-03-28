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В Украине снова подешевеют лекарства: когда ждать снижения цен

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине с 1 марта уже произошло снижение цен на 100 самых популярных препаратов. Но уже в апреле ожидается еще одна волна спада цен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

По его словам, сначала цены были снижены на топ-100 препаратов украинского производителя, которые чаще всего покупали украинцы в аптеках. Снижение было на 30%.

В течение марта были снижены оптово-отпускные цены еще на 104 препарата.

"И с 1 апреля начинается снижение цен еще на 116 препаратов. Там диапазон скидок будет от 52% до 5%, но 5% - это на очень дорогостоящий препарат. В среднем выходим на 222 препарата, средняя скидка фиксируется на уровне 17%", - рассказал Ляшко.

Заметим, препараты, на которые уже действует скидка, можно посмотреть в Нацперечне.

Отмечается, что в 100 наиболее популярных лекарств вошли:

  • 22 позиции, которые производит "Киевский витаминный завод"
  • 20 позиций - от фармацевтической компании "Дарница";
  • 17 позиций - от "Фармак";
  • 10 позиций - от "ИнтерХим";
  • 8 позиций - от корпорации "Артериум";
  • 6 позиций - от "Юрия-Фарм";
  • 5 позиций - от "Кусум Фарм";
  • 3 позиции - от Борщаговского химико-фармацевтического завода;
  • 2 позиции - от фармацевтической фабрики "Виола".

Снижение цен на лекарства в Украине

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%.

Однако экономические аналитики считают, что после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.

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