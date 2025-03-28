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В Україні знову подешевшають ліки: коли чекати зниження цін

Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні з 1 березня вже відбулося зниження цін на 100 найпопулярніших препаратів. Але вже у квітні очікується ще одна хвиля спаду цін.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, спершу ціни були знижені на топ-100 препаратів українського виробника, які найчастіше купували українці в аптеках. Зниження було на 30%. 

Протягом березня були знижені оптово-відпускні ціни ще на 104 препарати.

"І з 1 квітня розпочинається зниження цін ще на 116 препаратів. Там діапазон знижок буде від 52% до 5%, але 5% - це на дуже високовартісний препарат. В середньому виходимо на 222 препарати, середня знижка фіксується на рівні 17%", - розповів Ляшко.

Зауважимо, препарати, на які вже діє знижка, можна переглянути у Нацпереліку.

Зазначається, що до 100 найбільш популярних ліків увійшли:

  • 22 позиції, які виробляє "Київський вітамінний завод"
  • 20 позицій - від фармацевтичної компанії "Дарниця";
  • 17 позицій - від "Фармак";
  • 10 позицій - від "ІнтерХім";
  • 8 позицій - від корпорації "Артеріум";
  • 6 позицій - від "Юрія-Фарм";
  • 5 позицій - від "Кусум Фарм";
  • 3 позиції - від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу;
  • 2 позиції - від фармацевтичної фабрики "Віола".

Зниження цін на ліки в Україні

Раніше ми розповідали, що з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%.

Однак економічні аналітики вважають, що після "зниження" цін на ліки українці платитимуть більше.

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