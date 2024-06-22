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В Украине снизилось потребление электричества: когда будут выключать свет 23 июня

Украина, Суббота 22 июня 2024 18:46
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В Украине снизилось потребление электричества: когда будут выключать свет 23 июня Фото: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях света завтра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Графики отключения света в воскресенье, 23 июня, будут действовать только вечером. Свет завтра могут отключаться в четырехчасовой промежуток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Укрэнерго".

Так, по указанию "Укрэнерго", все облэнерго в воскресенье будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00.

Как объяснили в компании, причина улучшения ситуации со светом - снижение потребления электричества в выходной день.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет поставлено в известность дополнительно", - предупредили в "Укрэнерго".

Напомним, в Украине начали выключать свет из-за дефицита электроэнергии, возникшего из-за серии масштабных российских ударов по энергетике. В частности, россияне уничтожили несколько крупных ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую ГЭС.

Этой ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в нескольких областях Украины. Подробнее - по ссылке.

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Укрэнерго Отключения света График отключения света
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