В Украине снизилось потребление электричества: когда будут выключать свет 23 июня

Графики отключения света в воскресенье, 23 июня, будут действовать только вечером. Свет завтра могут отключаться в четырехчасовой промежуток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Укрэнерго" .

Так, по указанию "Укрэнерго", все облэнерго в воскресенье будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00.

Как объяснили в компании, причина улучшения ситуации со светом - снижение потребления электричества в выходной день.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет поставлено в известность дополнительно", - предупредили в "Укрэнерго".