В Україні знизилось споживання електрики: коли вимикатимуть світло 23 червня
Графіки відключення світла у неділю, 23 червня, будуть діяти лише ввечері. Світло завтра можуть вимикати у чотирьохгодинний проміжок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Укренерго".
Так, за вказівкою "Укренерго", всі обленерго у неділю будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.
Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.
"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - попередили в "Укренерго".
Нагадаємо, в Україні почали вимикати світло через дефіцит електроенергії, який виник через серію масштабних російських ударів по енергетиці. Зокрема, росіяни знищили декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську ГЕС.
Цієї ночі росіяни знову атакували об'єкти енергетики у кількох областях України. Детальніше - за посиланням.
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