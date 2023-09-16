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В Украине нашли тело пропавшего без вести добровольца из Британии

Фото: В Украине нашли тело пропавшего без вести добровольца из Британии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Тело пропавшего без вести в Украине британского добровольца обнаружили правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Бывший десантник Дэниел Берк, 36-летний уроженец Южного Манчестера, был объявлен в розыск 16 августа по заявлению родственников, которые не получали от него никаких известий и полагали, что он уехал в Украину.

Полиция Большого Манчестера заявила, что совместно с семьей Берка и украинскими властями работает над проведением официальной идентификации и возвращением тела в Великобританию.

"Семья Дэниела переживает сейчас не лучшие времена, с ней поддерживают связь офицеры по связям с семьей. Я и моя команда работаем с украинскими властями над проведением официальной идентификации с целью последующей репатриации Дэниела. Семья Дэниела попросила о конфиденциальности в это трудное время", - заявила детектив-суперинтендант Льюис Хьюз. 

Потери среди иностранцев, воюющих за Украину

Недавно стало известно, что во время боевых действий в Украине погиб 22-летний британец Сэм Ньюи. Он сражался за нашу страну еще с начала полномасштабного вторжения России.

До этого белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.

Помимо этого американский морской пехотинец, освобожденный из России в результате обмена пленными в прошлом году, был ранен на войне в Украине.

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