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На войне в Украине погиб еще один белорусский доброволец

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Донецкая область, Воскресенье 06 августа 2023 13:16
На войне в Украине погиб еще один белорусский доброволец Фото: на войне в Украине погиб еще один белорусский доброволец (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еще один белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он воевал в составе Второго Интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Информацию издания подтвердил один из бойцов легиона, воевавший вместе с павшим воином.

По предварительным данным, гражданин Беларуси погиб в субботу, 5 августа, в боях на территории Донецкой области. Имя и позывной героя не разглашают.

Участие белорусов в войне

Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

В конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

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