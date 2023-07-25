Морпех США, которого ранее освободили из тюрьмы РФ, был ранен на войне в Украине

Американский морской пехотинец, освобожденный из России в результате обмена пленными в прошлом году, был ранен на войне в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

О ком идет речь

Тревор Рид был ранен несколько недель назад. Об этом рассказал на условиях анонимности человек, знакомый с инцидентом.

По данным журналистов, Рид был освобожден из-под стражи в прошлом году в результате обмена пленными в обмен на российского летчика, заключенного в США по обвинению в сговоре с наркоторговцами.

Летом 2020 года Тревора Рида приговорили к 9 годам колонии. Его обвинили в нападении на полицейских в Москве. Уже через год его перевели из следственного изолятора в колонию Мордовии.

Какова судьба морпеха

Ведант Патель сообщил, что Рида доставили в Германию для оказания медицинской помощи. По его словам, Рид не действовал от имени правительства США.

"Я хочу внести ясность. Господин Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США", - добавили в Госдепе.

Ведант добавил, что США очень четко предупреждали американских граждан, американских подданных, чтобы они не ездили в Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях.

"Как вы знаете, мы не в состоянии оказать помощь в эвакуации частных граждан США из Украины, включая тех американцев, которые могут решить поехать в Украину для участия в боевых действиях", - сказал представитель Госдепа США.

Участие граждан США в войне в Украине

В октябре прошлого года гражданин США погиб в восточной части Украины.

Также сообщалось, что в Украине погиб еще один гражданин США. Его личность хранят в секрете.

Уже в июле 2023 года сообщалось, что ветеран американской армии из Маршфилда (штат Висконсин) погиб в бою за Украину 16 февраля.