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В Украине меняются правила пересечения границы для водителей, которые перевозят гумпомощь

Фото: в Украине меняются правила пересечения границы для водителей, которые перевозят гумпомощь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине меняются правила пересечения границы для водителей, которые перевозят гумпомощь. Их данные надо будет внести в Автоматизированную систему регистрации, но появятся и нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Меняются правила пересечения границы для водителей, которые перевозят гуманитарные грузы. Пропуск будет осуществляться при наличии информации о лице в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи", - рассказал он.

Важно, что по данным нардепа, решение о включении лица в эту систему принимается на 3 месяца.

"Необходимо предоставить заявление о получении гуманитарной помощи, обоснование от доноров и получателей гуманитарной помощи по объему грузов и количества транспортных средств", - отметил Гончаренко.

В свою очередь, Госпогранслужба будет иметь доступ к Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи и сможет проверить наличие сведений о водителе, который сопровождает гумгруз.

 

Выезд мужчин за границу Украины

После масштабного вторжения РФ в Украину, в стране ввели военное положение и объявили мобилизацию. В связи с этим мужчины с 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Недавно военное положение и мобилизация в Украине были продлены до 9 мая.

В то же время водители, осуществляющие международные перевозки или доставку гуманитарных грузов, могут выезжать за границу по системе "Шлях".

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