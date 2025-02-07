В Украине меняются правила пересечения границы для водителей, которые перевозят гумпомощь. Их данные надо будет внести в Автоматизированную систему регистрации, но появятся и нюансы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Меняются правила пересечения границы для водителей, которые перевозят гуманитарные грузы. Пропуск будет осуществляться при наличии информации о лице в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи", - рассказал он.
Важно, что по данным нардепа, решение о включении лица в эту систему принимается на 3 месяца.
"Необходимо предоставить заявление о получении гуманитарной помощи, обоснование от доноров и получателей гуманитарной помощи по объему грузов и количества транспортных средств", - отметил Гончаренко.
В свою очередь, Госпогранслужба будет иметь доступ к Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи и сможет проверить наличие сведений о водителе, который сопровождает гумгруз.
После масштабного вторжения РФ в Украину, в стране ввели военное положение и объявили мобилизацию. В связи с этим мужчины с 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Недавно военное положение и мобилизация в Украине были продлены до 9 мая.
В то же время водители, осуществляющие международные перевозки или доставку гуманитарных грузов, могут выезжать за границу по системе "Шлях".
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