В Україні змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гумдопомогу

"Змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гуманітарні грузи. Пропуск здійснюватиметься за наявності інформації про особу в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги", - розповів він.

Важливо, що за даними нардепа, рішення про включення особи в цю систему приймається на 3 місяці.

"Необхідно надати заяву про отримання гуманітарної допомоги, обґрунтування від донорів та отримувачів гуманітарної допомоги щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів", - зазначив Гончаренко.

Своєю чергою, Держприкордонслужба буде мати доступ до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та зможе перевірити наявність відомостей щодо водія, який супроводжує гумвантаж.