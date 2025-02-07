В Україні змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гумдопомогу. Їх дані треба буде внести в Автоматизовану систему реєстрації, але з'являться і нюанси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Змінюються правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гуманітарні грузи. Пропуск здійснюватиметься за наявності інформації про особу в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги", - розповів він.
Важливо, що за даними нардепа, рішення про включення особи в цю систему приймається на 3 місяці.
"Необхідно надати заяву про отримання гуманітарної допомоги, обґрунтування від донорів та отримувачів гуманітарної допомоги щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів", - зазначив Гончаренко.
Своєю чергою, Держприкордонслужба буде мати доступ до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та зможе перевірити наявність відомостей щодо водія, який супроводжує гумвантаж.
Після масштабного вторгнення РФ в Україну, у країні ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію. У зв'язку з цим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Нещодавно воєнний стан і мобілізацію в Україні було продовжено до 9 травня.
Водночас водії, які здійснюють міжнародні перевезення або доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою "Шлях".
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