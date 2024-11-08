В Украине изменят условия прохождения военной службы в ГПСУ: детали

Кабинет министров утвердил проект указа, который вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее военную службу в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam нардепа Алексея Гончаренко.

Разговоры о снижении призывного возраста в Украине

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время, стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры.

Однако украинские власти не готовы на такой шаг. В настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.

Подробнее о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад, - читайте в материале РБК-Украина.

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