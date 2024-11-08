В Украине изменят условия прохождения военной службы в ГПСУ: детали
Кабинет министров утвердил проект указа, который вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее военную службу в Государственной пограничной службе (ГПСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam нардепа Алексея Гончаренко.
Основные положения проекта:
- Перевод на службу во время мобилизации: пограничники-срочники могут быть переведены на службу во время мобилизации.
- Отпуск для лечения после ранений: пограничники, получившие ранения или травмы, получат возможность лечения с сохранением зарплаты.
- Служба по контракту: пограничники, первоначально призванные во время мобилизации, теперь могут продолжить службу по контракту.
- Служба резервистов и капелланов: некоторые резервисты и капелланы, назначенные в пограничные отряды, будут иметь конкретный порядок прохождения службы в условиях военного положения.
- Лечение до 12 месяцев: для пограничников утверждено максимальное время отпуска для лечения, позволяющее восстанавливаться от ранений.
- Отпуск по уходу за ребенком: военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет или максимум до 6), сохраняют свой статус и остаются в распоряжении пограничной службы.
- Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.
Разговоры о снижении призывного возраста в Украине
Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
В то же время, стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры.
Однако украинские власти не готовы на такой шаг. В настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.
Подробнее о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.