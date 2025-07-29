В Украине изменят правила обязательного медосмотра для работников: кого это касается
Министерство здравоохранения Украины хочет обновить правила прохождения обязательных медицинских осмотров для работников, которые подвергаются вредным или опасным производственным факторам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа Минздрава "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий".
Новый порядок разработан в соответствии с международными трудовыми стандартами и соглашениями.
Кого касаются новые правила
Медосмотры должны проходить:
- работники, работающие во вредных или опасных условиях (например, с химикатами, излучением, вибрацией, шумом);
- лица, занятые на работах, где требуется профессиональный отбор;
- молодежь до 21 года;
- работники, которые работают в ночную смену.
Новый порядок распространяется как на юридических лиц, так и на физлиц, использующих наемный труд.
Какие виды медосмотров предусмотрены
Предусмотрены три вида осмотров:
- Предварительный - проводится при приеме на работу для оценки состояния здоровья и профпригодности.
- Периодический - в зависимости от условий труда, позволяет вовремя выявлять болезни, связанные с работой.
- Внеочередной - проводится по требованию работника, работодателя, врача или контролирующих органов.
Результаты осмотров не могут быть основанием для дискриминации и используются исключительно с целью мониторинга здоровья работников.
Обоснование изменений
По данным Минздрава, в Украине более 834 тысячи человек работают во вредных условиях. На медосмотры для них ежегодно тратится более 6,6 млрд гривен.
Своевременная диагностика позволяет уменьшить профессиональную заболеваемость на 14-16%, что в абсолютных цифрах - до 400 предотвращенных случаев в год.
Специалисты Международной организации труда подсчитали, что 4% валового внутреннего продукта расходуется непродуктивно из-за несчастных случаев профзаболеваний, связанных с трудовой деятельностью.
В Украине потери экономики из-за несчастных случаев и профзаболеваний оценивают в 18 млрд гривен ежегодно.
Минздрав считает, что новый порядок позволит избежать расходов, связанных с компенсациями, лечением и утраченной производительностью работников. В то же время он обеспечит единые стандарты безопасности на рабочем месте.
Напомним, в Верховной Раде предлагают радикальную реформу системы медосмотра для водителей. Проект предусматривает распределение водителей и кандидатов в водители, которые должны проходить медицинское обследование и медицинский осмотр, на две группы.
Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный порядок и периодичность проведения медицинских осмотров детей.
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