В Україні змінять правила обов'язкового медогляду для працівників: кого це стосується

Міністерство охорони здоров’я України хоче оновити правила проходження обов’язкових медичних оглядів для працівників, які піддаються шкідливим або небезпечним виробничим факторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт наказу МОЗ "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій".

Новий порядок розроблено відповідно до міжнародних трудових стандартів та угод.

Кого стосуються нові правила

Медогляди мають проходити:

працівники, що працюють у шкідливих або небезпечних умовах (наприклад, з хімікатами, випромінюванням, вібрацією, шумом);

особи, зайняті на роботах, де потрібен професійний добір;

молодь до 21 року;

працівники, які працюють у нічну зміну.

Новий порядок поширюється як на юридичних осіб, так і на фізосіб, які використовують найману працю.

Які види медоглядів передбачені

Передбачено три види оглядів:

Попередній - проводиться під час прийняття на роботу для оцінки стану здоров’я та профпридатності.

- проводиться під час прийняття на роботу для оцінки стану здоров’я та профпридатності. Періодичний - залежно від умов праці, дозволяє вчасно виявляти хвороби, пов’язані з роботою.

- залежно від умов праці, дозволяє вчасно виявляти хвороби, пов’язані з роботою. Позачерговий - проводиться на вимогу працівника, роботодавця, лікаря або контролюючих органів.

Результати оглядів не можуть бути підставою для дискримінації та використовуються виключно з метою моніторингу здоров’я працівників.

Обґрунтування змін

За даними МОЗ, в Україні понад 834 тисячі осіб працюють у шкідливих умовах. На медогляди для них щороку витрачається понад 6,6 млрд гривень.

Вчасна діагностика дозволяє зменшити професійну захворюваність на 14-16%, що в абсолютних цифрах - до 400 уникнених випадків на рік.

Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що 4% валового внутрішнього продукту витрачається непродуктивно через нещасні випадки профзахворювання, пов'язані з трудовою діяльністю.

В Україні втрати економіки через нещасні випадки й профзахворювання оцінюють у 18 млрд гривень щороку.

МОЗ вважає, що новий порядок дозволить уникнути витрат, пов’язаних із компенсаціями, лікуванням і втраченою продуктивністю працівників. Водночас він забезпечить єдині стандарти безпеки на робочому місці.