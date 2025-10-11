ua en ru
В Украине изменят перечень миноритарных языков: русский исключат, иврит добавят

Украина, Суббота 11 октября 2025 13:44
UA EN RU
В Украине изменят перечень миноритарных языков: русский исключат, иврит добавят Иллюстративное фото: в Украине изменят перечень миноритарных языков (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Кабинет министров предлагает Верховной Раде исключить русский и молдавский языки, еврейский заменить на иврит и добавить чешский, к которым применяется защита Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

В частности, одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков".

В законопроекте предлагается обновить перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Кроме того, предполагается установить, что в Украине положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков будут применяться к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Таким образом из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, еврейский заменить на иврит и добавить чешский.

Напомним, в 2024 году украинский язык родным назвали 78% опрошенных. В 2017 году таких было 68%, в 2015 году ˗ 60%, в 2006 году ˗ 52%.

Кроме того, в 2024 году 95% опрошенных считали себя этническими украинцами, 2% - этническими русскими. До начала войны, в 2021 году, украинцами считали себя 87% респондентов, русскими - 9%.

