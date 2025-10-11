В Украине изменят перечень миноритарных языков: русский исключат, иврит добавят

Кабинет министров предлагает Верховной Раде исключить русский и молдавский языки, еврейский заменить на иврит и добавить чешский, к которым применяется защита Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

В частности, одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков".

В законопроекте предлагается обновить перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Кроме того, предполагается установить, что в Украине положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков будут применяться к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Таким образом из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, еврейский заменить на иврит и добавить чешский.