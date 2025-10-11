ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Україні змінять перелік міноритарних мов: російську виключать, іврит додадуть

Україна, Субота 11 жовтня 2025 13:44
В Україні змінять перелік міноритарних мов: російську виключать, іврит додадуть Ілюстративне фото: в Україні змінять перелік міноритарних мов (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді виключити російську і молдавську мови, єврейську замінити на іврит і додати чеську, до яких застосовується захист Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов".

У законопроєкті пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Крім того, передбачається встановити, що в Україні положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Таким чином з переліку пропонується виключити російську і молдавську мови, єврейську замінити на іврит і додати чеську.

Нагадаємо, у 2024 році українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2017 році таких було 68%, у 2015 році ˗ 60%, у 2006 році ˗ 52%.

Крім того, у 2024 році 95% опитаних вважали себе етнічними українцями, 2% - етнічними росіянами. До початку війни, у 2021 році, українцями вважали себе 87% респондентів, росіянами - 9%.

Російська Федерація Україна
