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Зеленский на четвертом месте по доверию украинцев: опрос КМИС

13:40 10.08.2026 Пн
2 мин
Кто аутсайдер рейтинга?
aimg Елена Чупровская
Зеленский на четвертом месте по доверию украинцев: опрос КМИС Фото: Социологи установили, кому из деятелей больше всего доверяют украинцы (Getty Images)
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Больше украинцы доверяют военным и представителям оборонной сферы, а не политикам. У некоторых публичных лиц доверие достигает почти 70%, а некоторые проигрывают в рейтингах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Кто возглавил рейтинг доверия

Социологи предложили респондентам оценить отношение к десяти публичным лицам. Самые высокие показатели доверия получил эксголовнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный - ему доверяют 66% опрошенных, не доверяют 24%.

На втором месте эксминистр обороны Михаил Федоров: 63% доверяют, 16% не доверяют. Именно у него лучший баланс доверия и недоверия - плюс 46 процентных пунктов.

Третьим в списке стал руководитель ОП Кирилл Буданов - ему доверяют 61% украинцев, не доверяют 22%.

Зеленский на четвертом месте по доверию украинцев: опрос КМИСФото: кому наиболее доверяют украинцы (скриншот)

Зеленский, Терехов и Белецкий

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 56% опрошенных, не доверяют - 38%. Баланс доверия президента составляет плюс 18 процентных пунктов.

Далее в рейтинге идет харьковский мэр Игорь Терехов: 47% доверяют, 19% не доверяют. При этом 23% респондентов заявили, что не знают этого политика.

Командиру Третьего армейского корпуса Андрею Белецкому доверяют 37% украинцев, не доверяют - 13%. Однако 40% опрошенных признались, что не знают этого человека.

Кто оказался в аутсайдерах

У остальных публичных лиц из списка баланс доверия отрицателен - им не доверяют больше, чем доверяют. В эту группу социологи отнесли волонтера Сергея Притула, нардепов Дмитрия Разумкова и Алексея Гончаренко и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Самое низкое доверие среди всех десяти человек Петр Порошенко: ему доверяют только 20% украинцев, тогда как не доверяют 76%. Баланс доверия составляет минус 56 процентных пунктов.

Единственное существенное изменение по сравнению с опросом в мае - заметный рост доверия к Михаилу Федорову.

Что показывают другие опросы КМИС

Между тем, социологи фиксируют, что шестеро из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Готовы пойти на такой шаг 33% опрошенных, и по сравнению с апрелем доля допускающих такой сценарий уменьшилась.

Напомним, отдельно социологи обратили внимание на киевлян: даже после массированных ракетных атак России готовность столицы к территориальным уступкам снизилась - с 34% до 26%, тогда как доля категорических противников возросла с 62% до 69%.

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