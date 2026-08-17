В Украине изменилось отношение к Сталину: что показал опрос

Отношение украинцев к личности советского диктатора Иосифа Сталина продолжает стремительно ухудшаться и в этом году достигло рекордно низкого уровня за все время независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Что показал опрос

Лишь 7% украинцев считают Иосифа Сталина "великим вождем", в то время как 57% относятся к нему негативно. Это самый низкий показатель поддержки диктатора за все время независимости Украины.

62% опрошенных скорее или полностью не согласны с тезисом о "величии" Сталина. Еще 31% не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Как менялось отношение за годы независимости

В 1991 году с утверждением о "великом вожде" соглашались 27% граждан. Пик поддержки диктатора пришелся на 2002 год, когда так думали 39% украинцев.

"Речь идет не об увеличении числа сторонников Сталина, а скорее о некотором ослаблении категоричности его отрицания и увеличении доли неопределенных или амбивалентных оценок", - добавили социологи.

Чем отличается Украина от России в этом вопросе

Данные свидетельствуют, что отношение к Сталину у украинцев и россиян существенно разошлось только за последнее десятилетие. По состоянию на 1991 год показатели обеих стран были почти одинаковыми, однако после 2016 разрыв начал стремительно расти.

Исследования российского "Левада-центра" показывают: по состоянию на 2026 год великим вождем Сталина считают 56% россиян. В Украине так думают всего 7% опрошенных.

Личное отношение к диктатору

Социологи также спросили украинцев о личном восприятии личности Сталина. Положительно оценивают его всего 3% респондентов, а почти треть (27%) реагируют безразлично.

Отрицательное отношение высказали 57% опрошенных, а 10% затруднились с ответом.

Фото: результаты опроса (скриншот)

Авторы исследования полагают, что в России Сталин фактически превратился в национального героя. В Украине же отношение к диктатору является показателем успеха процессов декоммунизации.

Что еще показывают исследования КМИС

Между тем социологи КМИС также выяснили, кому из публичных лиц больше всего доверяют украинцы.

Наивысший уровень доверия имеют эксглавнокомандующий Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров - им доверяют 66% и 63% опрошенных соответственно, тогда как президенту Владимиру Зеленскому доверяют 56% граждан.