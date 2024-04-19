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В Украине изменили список территорий, где ведутся боевые действия

Пятница 19 апреля 2024 18:42
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В Украине изменили список территорий, где ведутся боевые действия Иллюстративное фото: в Украине изменил перечень населенных пунктов, где идут боевые действия (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине обновили перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миреинтеграцию.

Согласно приказу Минреинтеграции от 12 апреля 2024 г. № 108 в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией были весены изменения.

Узнать, принадлежит ли населенный пункт к таким территориям можно в документе ниже.

Напомним, указанный список был утвержден еще в декабре 2022 года и периодически обновляется. Однако изменения к нему должны быть согласованы с Министерством обороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что для переселенцев действуют льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.

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