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В Україні змінили список територій, де ведуться бойові дії

П'ятниця 19 квітня 2024 18:42
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В Україні змінили список територій, де ведуться бойові дії Ілюстративне фото: в Україні зміниил перелік населених пунктів де йдуть бойові дії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міреінтеграції.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 12 квітня 2024 року № 108 до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією було весено зміни.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна у документі нижче.

Нагадаємо, вказаний перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Однак зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для переселенців діють пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

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