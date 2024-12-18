В Украине изменили правила воинского учета для женщин

В Украине утвердили новые правила воинского учета для женщин. Отныне все женщины, которые хотят пройти базовую общую военную подготовку, должны стать на учет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Днепровской районной государственной администрации.

На воинский учет должны стать все женщины, которые хотят пройти базовые обучения по обращению с оружием или овладеть тактической медициной.

"В территориальных центрах комплектации и социальной поддержки напоминают: все военнообязанные женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять свои данные. Но закон прямо отмечает: мобилизация женщин в принудительном порядке пока не предусматривается", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с мая 2024 года, все женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны были стать на учет. В частности те, которые имеют медицинское образование.

Однако, риска, что женщин будут массово мобилизовать пока нет, поскольку продолжение службы должно быть только по их желанию. Если же они откажутся от дальнейшей службы, их просто снимут с учета.