В Украине изменили правила выезда за границу для некоторых категорий студентов и курсантов

"ПКМУ от 1 сентября 2023 г. № 934 внесены изменения в пункт 2-13 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", - говорится в сообщении.

В частности, пропуск через государственную границу студентов или курсантов учебных заведений Украины, следующих за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы осуществляется пограничниками при наличии подтверждающих документов:

справка от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного города, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В ГПСУ отметили, что студенты или курсанты учебного заведения Украины могут непрерывно находиться за границей не более срока прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах.

Запрет на выезд из Украины

Напомним, что из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из страны. Выезд разрешен только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и еще ряде причин.

В частности, недавно Кабмин разрешил выезжать за границу родственникам погибших в АТО.

Также отметим, что в январе правительство одобрило постановление, запрещающее на период военного положения выезд госслужащих за границу без уважительных причин.

Таким образом, нардепы, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только в случае служебных командировок. Однако в постановлении есть ряд исключений.

А недавно Кабинет министров разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям. Но для этого должно быть несколько условий.