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Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу

Пятница 01 сентября 2023 15:00
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Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу Иллюстративное фото: еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям. Но для этого должно быть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

Так, правительство разрешило пересекать госграницу в случае введения военного положения студентам или курсантам, которые обучаются по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.

Запрет на выезд из Украины

Напомним, что из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из страны. Выезд разрешен только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и еще ряде причин.

В частности, недавно Кабмин разрешил выезжать за границу родственникам погибших в АТО.

Также отметим, что в январе правительство одобрило постановление, запрещающее на период военного положения выезд госслужащих за границу без уважительных причин.

Таким образом, нардепы, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только в случае служебных командировок. Однако в постановлении есть ряд исключений.

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