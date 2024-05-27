Стало известно, как в Украине планируют решать жилищные проблемы вынужденных переселенцев

В Украине рассматривают дополнительные механизмы для решения жилищного вопроса внутриперемещенных лиц (ВПЛ). В частности, речь идет о создании интерактивной карты доступного жилья для льготной аренды, которую могут оплачивать благотворительные организации, снижение ставки ипотеки для ВПЛ под 3% годовых, а также налоговые льготы для владельцев частного жилья, которое смогут снимать ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в парламенте подготовили и зарегистрировали законопроект №11281 о создании информационной базы доступного жилья. Речь идет прежде всего о запуске интерактивной карты и проведении инвентаризации всех объектов недвижимости всех форм собственности для последующей передачи в льготную аренду для размещения переселенцев.

"Этот законопроект подготовила Временная специальная комиссия Верховной рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. На прошлой неделе его уже зарегистрировали в Верховной раде. Он предусматривает инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещение внутренне перемещенных лиц. По итогам такой инвентаризации будет создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние", - сообщила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что такая база в виде интерактивной карты позволит коммуникировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями по запуску льготной аренды для ВПЛ.

Кроме того, правительство должно решить налоговую коллизию по регистрации договоров аренды, когда арендодателем выступает частный собственник: должен быть алгоритм, который позволит рассматривать возможность субсидированной аренды жилья для ВПЛ.

Это решит вопрос вывода таких договоров аренды из тени - переселенцы с временно оккупированных территорий арендуют жилье без каких-либо гарантий, фактически на добром слове, поскольку его собственник не готов платить стоимость налоговой части и, соответственно, зарегистрировать такой договор. Это в свою очередь означает невозможность государства увидеть реальное количество ВПЛ, арендующих жилье в частном секторе и помочь им.

Учитывая масштаб проблемы доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, по словам главы профильного комитета, еще одним возможным решением может стать снижение процентной ставки по ипотеке с 7% до 3% годовых.

Шуляк также подчеркнула, что решение жилищных потребностей внутриперемещенных лиц - обязательная составляющая нового жилищного законодательства, над которым сейчас работают в правительстве и парламенте. Рамочный законопроект - "Об основных принципах жилищной политики", планируют зарегистрировать в течение следующих двух месяцев, а до конца текущего года его ожидают провести в первом чтении через сессионный зал.

"Возможно, наши органы местного самоуправления наконец-то начнут формировать социальный фонд жилья, муниципальный фонд жилья, с помощью которого можно было бы решать проблему, хотя бы частично, для внутриперемещенных лиц, нуждающихся в таком жилье. Поэтому будем обсуждать, чтобы перед регистрацией этого законопроекта ничего не забыть и учесть все нюансы", - резюмировала Шуляк.

Напомним, по условиям программы Ukraine Facility в 2024-2025 годах предусмотрено 200 млн евро на обеспечение жильем защитников Украины, имеющих I и II группы инвалидности. Также эти средства пойдут на обеспечение жильем членов семей погибших, а также защитников ВПЛ.

Еще 450 млн евро должны предоставить для этих групп граждан в 2024-2027 годах.