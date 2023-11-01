В Украине ввели новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.

Речь идет об экспериментальном постановлении №1132 "О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения".

Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства, а также защитить права агропредпринимателей. Для этого будет сформирован список верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

В частности, предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать 4 критериям:

быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022;

не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;

в отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;

предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой было возвращение валютной выручки.

При этом решение о включении в перечень экспортеров будет приниматься в течение трех рабочих дней после подачи заявки в Государственный аграрный реестр (так называемое "Действие для аграриев"). Постановление вступит в силу и вступит в силу с 10 ноября, к тому времени таможня будет оформлять экспорт по действующим процедурам.

Зерновой коридор

Украина продолжает работать над расширением морского коридора, поскольку Россия после выхода из "зернового соглашения" продолжает создавать угрозы для судоходства.

В то же время, Греция готова предоставить альтернативный маршрут экспорту украинского зерна через свои порты.

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