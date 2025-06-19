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Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам

Украина, Четверг 19 июня 2025 14:23
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Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам Фото: банки будут уведомлять Пенсионный фонд об идентификации граждан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках. Банки будут уведомлять Пенсионный фонд об идентификации граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2025 г. № 720.

Согласно документу, если уполномоченным банком проводилась физическая идентификация лица, банк сообщает о дате в Пенсионный фонд Украины путем направления информации в электронной форме.

Информация направляется при ее наличии (но не чаще одного раза в день) согласно протоколу обмена информацией уполномоченного банка с Пенсионным фондом Украины.

Физическая идентификация

Напомним, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому она была назначена.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров проходят физическую идентификацию способом, который не привлекает внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты.

Идентификацию также можно пройти по видеосвязи.

В мае 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333 тысяч человек. Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 439,2 тысяч. Остальные 1 млн 893,8 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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