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Не для Украины. Зеленский разъяснил, чем будет заниматься спецпредставитель Китая

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китай готовит своего спецпредставителя не для Украины. Его готовят для переговоров с Европой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

"Я хочу, чтобы вы четко понимали. Прежде всего мы хотели назначить своего посла в Китае и мы его назначили", - сказал президент.

В то же время он пояснил, что Китай со своей стороны готовит спецпредставителя, который намерен вести переговоры с лидерами Европейских государств.

"Со своей стороны лидер Китая сказал, что они готовят спецпредставителя - не для Украины, здесь вы ошибаетесь - они готовят спецпредставителя для государств Европы, который поедет государствами Европы говорить на тему войны", - подчеркнул президент.

Напомним, в среду, 26 апреля, Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

В Китае после разговора Си Цзиньпина с украинским президентом заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Позже стало известно, что возглавит делегацию, которая приедет в Украину бывший посол Китая в РФ.

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