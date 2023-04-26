Был послом в России. Стало известно, кто будет возглавлять китайскую делегацию в Украине
Бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй возглавит делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как рассказали в китайском МИДе, в планах Ли Хуэй посетить не только Украину, но и ряд других стран для проведения углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию конфликта.
Ли занимал должность посла Китая в России с 2009 по 2019 год. В 2019 году российский диктатор Путин наградил Ли Орденом Дружбы.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
Также в Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".
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