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Был послом в России. Стало известно, кто будет возглавлять китайскую делегацию в Украине

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Украина, Среда 26 апреля 2023 16:11
Был послом в России. Стало известно, кто будет возглавлять китайскую делегацию в Украине Фото: Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй возглавит делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказали в китайском МИДе, в планах Ли Хуэй посетить не только Украину, но и ряд других стран для проведения углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию конфликта.

Ли занимал должность посла Китая в России с 2009 по 2019 год. В 2019 году российский диктатор Путин наградил Ли Орденом Дружбы.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

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