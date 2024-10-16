В Украине увеличили штрафы за сбор грибов, орехов или ягод: кого и как именно будут наказывать
Недавно Верховная Рада приняла законопроект №9665, который усиливает ответственность - увеличивает штрафы - за незаконный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и некоторые другие правонарушения в сфере лесопользования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Какие наказания и за что именно светят украинцам
Проект закона №9665 вносит ряд изменений и дополнений в Уголовный кодекс (УКУ) и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - насчет совершенствования ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины.
Инициаторы законопроекта считают, что его реализация позволит обеспечить эффективную правовую защиту окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников, а также их незаконного оборота.
Речь идет, в частности, о привлечении граждан к ответственности за нарушение правил вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников.
Так, документ дополняет КУоАП новой статьей 652, которая предусматривает установление административной ответственности:
- или за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов (подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины)
- или с поддельными документами, полученными незаконным путем
- или с документами, содержащими заведомо ложные сведения
Такие нарушения будут наказываться наложением штрафа:
- на граждан - в размере от 510 до 15 300 грн
- на должностных лиц - в размере от 3 400 до 15 300 грн
Также законопроект дополняет УКУ новой статьей 246-1, предусматривающей установление уголовной ответственности за вышеупомянутые правонарушения, совершенные в значительном размере.
За это недобросовестных граждан могут наказать:
- или наложением штрафа от 34 000 до 51 000 грн
- или ограничением свободы на срок до 3 лет
Кроме того, документ усиливает ответственность:
- за нарушение правил сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод (штраф для граждан может составлять от 425 до 850 грн, а для должностных лиц - от 1 700 до 5 100 грн)
- за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников, что причинило существенный ущерб (штраф может составлять от 34 000 до 85 000 грн)
- за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников на заповедных территориях (штраф может составлять до 170 000 грн)
К тому же закон предусматривает наказание за незаконную вырубку деревьев в условиях военного положения. За это нарушителей могут лишить свободы сроком до 10 лет
Сжигание сухой травы или других отходов
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине запрещается сжигать отходы растительного, а также бытового и промышленного происхождения.
За такие действия, которые не только угрожают природе пожарами, но и оказывают негативное влияние на качество воздуха, гражданам могут выписать штраф.
В случае выявления такого правонарушения, инспекторы составляют протоколы об административном правонарушении по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и нарушении требований Правил благоустройства.
Даже если инспекторы зафиксируют остатки пожарища - это уже может являться основанием для того, чтобы привлечь к ответственности владельца домовладения.
Кроме того, за повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом гражданам грозит уголовная ответственность.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №9665, Кодекс Украины об административных правонарушениях.
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