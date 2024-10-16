В Украине увеличили штрафы за сбор грибов, орехов или ягод: кого и как именно будут наказывать

Недавно Верховная Рада приняла законопроект №9665, который усиливает ответственность - увеличивает штрафы - за незаконный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и некоторые другие правонарушения в сфере лесопользования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Какие наказания и за что именно светят украинцам

Проект закона №9665 вносит ряд изменений и дополнений в Уголовный кодекс (УКУ) и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - насчет совершенствования ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины.

Инициаторы законопроекта считают, что его реализация позволит обеспечить эффективную правовую защиту окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников, а также их незаконного оборота.

Речь идет, в частности, о привлечении граждан к ответственности за нарушение правил вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников.

Так, документ дополняет КУоАП новой статьей 652, которая предусматривает установление административной ответственности:

или за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов (подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины)

или с поддельными документами, полученными незаконным путем

или с документами, содержащими заведомо ложные сведения

Такие нарушения будут наказываться наложением штрафа:

на граждан - в размере от 510 до 15 300 грн

на должностных лиц - в размере от 3 400 до 15 300 грн

Также законопроект дополняет УКУ новой статьей 246-1, предусматривающей установление уголовной ответственности за вышеупомянутые правонарушения, совершенные в значительном размере.

За это недобросовестных граждан могут наказать:

или наложением штрафа от 34 000 до 51 000 грн

или ограничением свободы на срок до 3 лет

Кроме того, документ усиливает ответственность:

за нарушение правил сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод (штраф для граждан может составлять от 425 до 850 грн, а для должностных лиц - от 1 700 до 5 100 грн)

за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников, что причинило существенный ущерб (штраф может составлять от 34 000 до 85 000 грн)

за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников на заповедных территориях (штраф может составлять до 170 000 грн)

К тому же закон предусматривает наказание за незаконную вырубку деревьев в условиях военного положения. За это нарушителей могут лишить свободы сроком до 10 лет