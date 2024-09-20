Не только штрафы. Что грозит за сжигание травы во время войны

20 сентября в Киеве наблюдается существенное ухудшение качества воздуха . Одна из причин – горение торфяников. Также осенью начинается сезон сжигания сухостоя и листьев, что также существенно загрязняет воздух. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Марианна Леус , юрист системы бесплатной юридической помощи (БПД). Она объяснила, в каких случаях можно отделаться штрафом, а когда грозит ограничение или лишение свободы.

Как могут наказать за сжигание травы: объяснение

За сжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с растительностью или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти грозит штраф от 3 060 до 6 120 грн, говорит Марианна Леус.

"Если вы должностное лицо, придется оплатить штраф от 15 300 до 21 420 гривен", – объясняет собеседница.

За повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом грозит уголовная ответственность.

Она предусматривает штраф от 91 800 до 153 000 гривен, ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

"Если во время такого пожара погибли люди, животные (массово), или пожар привел к другим тяжелым последствиям, тогда виновникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет", – добавляет юрист.

Во время войны ответственность усилили

Обратите внимание. Поскольку в Украине продолжается военное положение, то сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям. В марте 2022 года Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения.

"К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" добавили умышленные поджоги, в том числе сухой растительности. Поэтому за сжигание сухой травы в условиях военного состояния вас могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить в тюрьму с конфискацией имущества", – обращает внимание юрист.