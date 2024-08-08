Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев

О самоуправлении врачей, услугах для военных и ветеранов, новом стандарте помощи при инсульте и за какие новые услуги вместо пациента недавно начало платить государство – подробнее в интервью РБК-Украина с первым заместителем министра здравоохранения Сергеем Дубровым.

Украина продолжает преодолевать вызовы войны, в частности, в медицине. Все больше ветеранов и военных нуждаются в лечении. Никуда не подевались и проблемы с доступом к лечению гражданских.

Планируется и ряд масштабных законодательных изменений. Ко второму чтению в Раде сейчас готовят законопроект о врачебном самоуправлении. Все врачебное сообщество разделят на пять палат, которым предоставят полномочия контроля ведения врачебной деятельности и непрерывного профессионального развития медиков. Эта идея уже успела получить немало критики из-за возможных коррупционных рисков.

В чем основная идея врачебного самоуправления, какие бесплатные услуги могут получить военные и ветераны, что изменится для выпускников медицинских университетов и о других актуальных вопросах медицины РБК-Украина расспросило первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.

– Сейчас в Украине очень большой запрос на лечение военных. Какие медицинские услуги недавно стали доступны им бесплатно?

– Сейчас в Украине расширяются услуги не только военнослужащим, но и ветеранам и тем, кто защищал нашу страну. С апреля 2024 года для них стартовал проект зубопротезирования, на что в бюджете было предусмотрено финансирование в объеме 750 миллионов гривен. Позже мы увидели, что эта услуга имеет очень высокий спрос, и еще актуален вопрос лечения зубов наших защитников.

Война, стресс, качество воды и другие причины приводят к тому, что у наших защитников и защитниц портятся зубы. Не всегда им нужно само протезирование, а нужны стоматологические услуги в целом.

Мы проработали этот вопрос с Министерством ветеранов, нашли финансирование на дополнительный пакет услуг и ввели с 13 июня новую услугу, покрывающую затраты на лечение зубов для наших защитников. Предельная стоимость услуг на одного пациента составляет 24 952 тысячи гривен. Относительно протезирования государство покрывает почти 15 тысяч гривен. То есть в целом пациент может получить бесплатные стоматологические услуги на сумму почти в 40 тысяч гривен.

Сергей Дубров рассказал о бесплатных медицинских услугах для военных (фото: предоставлено пресс-службой)

Такого в Украине раньше никогда не было, и не каждая страна даже с высоким уровнем поступлений в бюджет может позволить себе бесплатное протезирование зубов для пациентов. Это было на самом деле одним из наших приоритетов, потому что сейчас вся страна работает ради победы и для оказания качественной квалифицированной медпомощи. Этот проект достаточно хорошо реализуется.

Что касается пакета, который начал действовать с 13 июня, свежих данных еще нет, но Национальная служба здоровья впоследствии предоставит нам расширенную статистику по поводу того, сколько людей смогли воспользоваться этими услугами. Что касается зубопротезирования, то НСЗУ компенсировала за 6 месяцев действия программы более 6 миллионов гривен на услуги, которыми воспользовались наши защитники и защитницы.

На сегодняшний день Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) законтрактовано 100 медучреждений, которые заключили договоры по услуге зубопротезирования и 90 – по услуге зуболечения.

– Как и где военные и ветераны могут получить эти услуги, куда можно обращаться?

– Действующие военные должны получить направление командира своей военной части. Если это ветераны, можно приходить в медицинские учреждения лично. На сегодняшний день законтрактовано 121 учреждение здравоохранения – и государственные, и частные. Список доступен, в частности, на сайте НСЗУ. Потребуются документы, подтверждающие статус военнослужащего и ветерана.

В целом, что касается других бесплатных услуг, пакеты медицинских гарантий не дифференцируют людей по тому или иному социальному статусу, поскольку все граждане Украины должны получить качественную медицинскую услугу. И ветераны, и защитники, и все остальные категории.

– В этом году стало известно о первой в Украине беременности, которая произошла благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям – процедуре искусственного оплодотворения, которую стало покрывать государство. Раньше пациенты делали это исключительно за свой счет. Расскажите об этой услуге.

– Это совершенно новый пакет, появившийся в 2024 году. Этим пакетом программы медицинских гарантий могут пользоваться абсолютно все граждане Украины при определенных показаниях: наличие подтвержденного мужского или женского бесплодия. Возраст женщины должен быть не старше 40 лет.

Сейчас такую услугу, которую покрывает государство, могут предоставлять 15 заведений, большинство из них частные. Мы покрываем оплату за процедуры, связанные с искусственным оплодотворением: это подготовка яйцеклетки, забор сперматозоидов, оплодотворение яйцеклетки и перенос ее в женские половые органы.

Если говорить откровенно, мы рассчитывали, что медуслугой по лечению бесплодия с помощью ВРТ воспользуются тысячи женщин, но цифры значительно ниже. На сегодняшний день около трехсот женщин обратились в законтрактованные учреждения здравоохранения и получили услуги. Хочу еще раз подчеркнуть, что женщины могут воспользоваться современными и качественными услугами оплодотворения in vitro, расходы по которым покрывает государство.

Стоимость возмещения услуги абсолютно адекватная: есть экономические расчеты, которые об этом говорят. Есть заведения, которые заявляют, что средств недостаточно, но в странах ЕС такая услуга стоит от 800 до 8 тысяч евро. В таких странах как Словакия, Словения, Польша это 800 – 1 500 евро. Именно 1,5 тысячи евро покрывает наше государство.

Мы решили запустить эту услугу, потому что сейчас мы видим очень сильное снижение уровня рождаемости в Украине. На это очень сильно влияет война. Поэтому предоставить такую возможность очень важно. Почти полмиллиона украинцев не родилось. Многие хотят иметь детей, но не могут забеременеть. Об этом нужно говорить, напоминать. Эта услуга бесплатна, и получить направление к профильному специалисту не сложно.

"Мы рассчитывали, что медуслугой по лечению бесплодия с помощью ВРТ воспользуются тысячи женщин, но цифры значительно ниже", – Дубров (фото предоставлено пресс-службой Минздрава)

– Сколько таких беременностей сейчас уже зафиксировано? Ибо, к сожалению, после одной процедуры шансы на успешную беременность оценивают менее чем в 50%.

– К сожалению, это менее 50%. Неплохим результатом считается, когда после процедуры ЭКО беременеет примерно треть женщин, 28-33%. У нас этот показатель на уровне 32-35%.

По состоянию на месяцы полтора назад – по данным НСЗУ, 71 пациентка внесена в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) с диагнозом "беременность" после того, как они прошли лечение с помощью ВРТ. Это динамичная цифра, которая довольно быстро меняется. Но в общей сложности это около 30%.

– С войной многие украинцы потеряли доступ к лечению, и в некоторых регионах крайне сложно даже купить лекарства, потому что аптеки закрывались или в них попадали ракеты. Одно из решений – мобильные аптеки. Увеличится ли их в Украине и где именно?

– Обеспечить украинцев необходимым лекарством было и остается одной из ключевых и актуальных задач для министерства. Мобильные аптеки обслуживают отдаленные населенные пункты и территории, где ведутся активные боевые действия. Такие аптеки ощутимо улучшают доступ людей к необходимым им медикаментам. Важно, что в мобильных аптеках люди могут получить лекарства, подлежащие реимбурсации по программе "Доступні ліки", стоимость за которые полностью или частично покрывает государство.

В январе этого года первая мобильная аптека начала работу в Харьковской области. На сегодняшний день география мобильных аптек значительно расширилась и теперь передвижные аптечные пункты работают в 8 регионах: Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской и Ровенской областях.

Кроме того, Минздрав решает вопросы доступности лекарств совместно с партнерами на разных уровнях. Так, успешно работает проект "Укрпочта. Аптека", реализуемый с Национальным почтовым оператором. Благодаря инициативе украинцы могут получать лекарства по почте, предварительно заказав их через контакт-центр. "Укрпочта. Аптека" работает в Донецкой, Запорожье, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Несмотря на непростое время, делаем все возможное, чтобы улучшить доступ людей к необходимым лекарствам, обеспечить украинцев первоочередными медицинскими услугами. Не останавливаемся и работаем над масштабированием количества маршрутов и областей, где будут работать мобильные аптеки. Вскоре регионов, где курсируют мобильные аптеки, станет больше.

– Еще одна важная и масштабная тема – врачебное самоуправление, которое планируется внедрить в Украине. В чем его основная суть?

– Из названия самого проекта понятно, что закон о врачебном самоуправлении – это для того, чтобы предоставить врачам, фармацевтам, среднему медицинскому персоналу выбирать рычаги регуляции собственной профессии. Это и образование, и сертификация, и возможность выбирать те или иные правила игры, работающие в цивилизованном мире. Самоуправляющиеся организации будут определять политику развития той или иной специальности, или того или иного медицинского направления.

– Есть критика этой идеи, в частности, потому, что к профессии будут допускать тех, кто захочет делать это за деньги или руководствуясь личными интересами.

– Действительно, есть немало критики по этому законопроекту. С одной стороны есть те, кто абсолютно поддерживает, но есть и негативные отзывы. Закон принят в первом чтении, и мы прорабатываем все замечания. Конечно, надо убрать любые риски, которые каким-то образом могли бы предотвратить коррупцию в вопросе допуска к профессии и принятии других решений.

Находим консенсус, потому что действительно хотим внедрить качественную практику врачебного самоуправления, которая предоставила бы больше прав медикам, фармацевтам, всем специалистам. В то же время изменения должны усилить их ответственность по отношению к пациентам и за ошибки, которые могут потенциально произойти в работе каждого медицинского работника.

Если взять Соединенные Штаты, то там одна из частых причин смертности пациентов – врачебная ошибка. В Украине такого понятия, как врачебная ошибка, нет вообще. То есть нам есть над чем много работать.

Хочу заметить, что руководство и администрация палат не назначается кем-то сверху, а избирается врачами той специальности, которая и входит в врачебную палату. Это и предусмотрено законопроектом. Если врачи сами выбирают руководство палаты, не думаю, что будут большие коррупционные риски. В любом случае, мы будем работать над тем, чтобы этого не было.

В общем, тема врачебного самоуправления - огромная, и о ней можно говорить очень долго. Помню, когда министром здравоохранения был Олег Мусий (министр здравоохранения Украины в правительстве Арсения Яценюка с февраля по октябрь 2014 года – ред.), еще тогда шли горячие дискуссии в Верховной Раде относительно врачебного самоуправления. То есть, этот вопрос обсуждался еще более десяти лет назад.

– Как можно простыми словами объяснить эти изменения медицинскому сообществу? Что изменится для них на практике?

– Во-первых, необходимо будет вносить членские взносы на содержание самоуправляющейся организации. С позитива – будет свидетельство, которое позволит врачу работать одновременно в разных учреждениях здравоохранения без официального трудоустройства. Свое качественное профессиональное развитие врачи в Украине будут определять самостоятельно. Это будет ответственность за врачебные ошибки. Должно вырасти уважение к профессии врача, эта работа должна стать более престижной.

Мы идем к тому, что сообщество врачей сами будут принимать важные решения по своей работе. За врачей не будут ничего решать чиновники. Решения будут принимать сами медики. То есть, с одной стороны, это расширение свободы действий, а с другой – усилится ответственность за небрежное отношение, за халатность и ошибки, за уровень образования и знаний.

По словам Дуброва, изменения во врачебном самоуправлении расширят медикам свободу действий и в то же время усилят ответственность за халатность (фото предоставлено пресс-службой Минздрава)

– Расскажите об основных изменениях, которые планируются в интернатуре и обучении студентов-медиков.

– В этом году Минздрав Украины разработал проект изменений в Положение об интернатуре. Эти изменения в первую очередь призваны повысить прозрачность вступления и снизить коррупционные риски. Введение электронной системы рейтингового распределения в интернатуру позволит сделать процесс еще более прозрачным и понятным для всех. Учиться в интернатуре бесплатно, то есть за счет госбюджета, смогут как студенты "контрактики", так и "бюджетники", распределение будет происходить исключительно по рейтинговой таблице, а наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился.

В 2024 году выпускники заведений высшего образования смогут пройти интернатуру по 23 специальностям: Акушерство и гинекология (3 года), Анестезиология и интенсивная терапия (3 года), Внутренние болезни (2 года), Дерматовенерология (2 года), Детская хирургия (3 года), Общая практика – семейная медицина (2 года), Эпидемиология (1 год), Инфекционные болезни (2 года), Лабораторная диагностика, вирусология, микробиология (1,5 года), Медицина неотложных состояний (2 года), Медицинская психология (1 год), Неврология (2 года), Ортопедия и травматология (2 года), Отоларингология (2 года), Офтальмология (2 года), Патологическая анатомия (1,5 года), Педиатрия (2 года), Психиатрия (2 года), Радиология (1,5 года), Стоматология (1 год), Физическая и реабилитационная медицина (2 года), Фармация (1 год), Хирургия (3 года). Кроме того, нововведением 2024 является возможность получить специальность Судебно-медицинская экспертиза (2 года).

Место распределения и специальность выбирает выпускник, но с учетом рейтингового балла. Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем более широкие возможности у выбора специальностей и мест прохождения интернатуры.

Выпускник самостоятельно выбирает себе специальность и учреждение здравоохранения для прохождения интернатуры из имеющихся вакансий, но, если он учился на средства государства и отказался от предложенной специальности, то будет участвовать в рейтинговом распределении в следующем году. Студенты контрактной формы также смогут принять участие в распределении на государственные места, или же выбрать самостоятельно – по контракту.

Хочу подчеркнуть, что к выпускникам 2024 бюджетной формы обучения не применяется требование об обязательной отработке в течение трех лет. После завершения интернатуры выпускник свободен в выборе места работы. При желании выпускника ему будет предлагаться место работы в учреждении здравоохранения, в котором он проходил интернатуру.

В ходе распределения Министерство учитывало реальную потребность государства у врачах определенных специальностей, а также обеспечили достаточное количество мест для прохождения интернатуры. Хочу также подчеркнуть, что государство гарантированно обеспечит выпускников первым местом работы.

– Минздрав также анонсировал новый стандарт помощи при ишемическом инсульте. Вы являетесь одним из разработчиков протокола. В чем состоят основные изменения?

– Разрабатывая меры по борьбе с инсультами, Министерство ориентируется на лучшие мировые стандарты. В Европе есть четкий план действий до 2030 года, который мы держим в фокусе внимания. Вопрос уменьшения заболеваемости инсультами, уменьшение летальных исходов, реализация эффективных и современных подходов в диагностике и лечении инсультов – это вызов как для украинской медицинской системы, так и в целом для мира.

Сегодня инсульт является второй по частоте причиной смерти по всему миру. Около 80-85% случаев – это ишемические инсульты. К сожалению, должен констатировать, что за последние несколько лет показатели в нашей стране только ухудшаются. Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте, который определяет единый алгоритм действий медицинским работникам и, прежде всего, гарантирует пациентам качество и эффективность предоставленных услуг.

Очень важно, чтобы пациенты попадали не в ближайшие больницы, а именно в те, которые обеспечивают надлежащее лечение. В настоящее время 258 медицинских учреждений законтрактовано НСЗУ для оказания медицинской помощи в случае инсульта.

Стандарт медицинской помощи по ишемическому инсульту внедряет обновленные протоколы диагностики, лечение пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах, а также во время их реабилитации в учреждениях здравоохранения. Также продолжается работа над развитием способной сети медицинских учреждений с инсультными центрами и блоками, в которых можно применять современные методы лечения, такие как тромболизис и тромбэктомия.