В ВОЗ назвали регионы Украины, где больше всего проблем с медициной из-за войны

Война в Украине влияет на доступ украинцев к лечению и на возможность получить необходимые им лекарства. В некоторых областях Украины 70% учреждений не могут обеспечить диагностику или медицинскую поддержку. В основном – на востоке и на юге Украины.

В результате у людей возникают проблемы с доступом к лечению, к обследованиям и лекарствам, говорит представитель ВОЗ.

"Точной цифры, сколько людей недополучает помощь, нет. Эти данные различаются по многим областям. Заведений здравоохранения, которые повреждены или не могут оказывать услуги, намного больше в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. В некоторых областях Украины 70% заведений не могут обеспечить определенную диагностику или медицинскую поддержку. В основном на востоке и юге Украины", – говорит Ярно Хабихт.

В первые месяцы вторжения, по данным ВОЗ, фактически треть людей в стране испытывала проблемы с доступом к медикаментам из-за закрытых аптек.

"Также люди не чувствовали себя в безопасности, когда шли за медпомощью. Сейчас люди чувствуют себя больше в безопасности, но атаки на здравоохранение все еще оказывают значительное влияние", – замечает представитель ВОЗ.

По его словам, сейчас очень обнадеживает, что украинская система здравоохранения работает. И, несмотря ни на что, быстро реагирует на потребности и вызовы. В регионах, где наибольшая потребность, гуманитарные организации также приобщаются для оказания помощи. Таким образом доступ к медицинской помощи украинцев улучшается.

"На доступ к лечению влияет и высокая стоимость лекарств. Четверо из пяти человек и домохозяйств отмечают, что не имеют доступа ко всем нужным им лекарствам из-за высоких цен. Поэтому на доступ к медицине влияют не только обстрелы: состояние экономики ухудшилось, стало меньше рабочих мест, зарплат. И война так или иначе влияет на всех и здоровье каждого в Украине", – добавляет собеседник.

Он также напоминает, что по инициативе Минздрава в Украине начали действовать мобильные аптеки. Ярно Хабихт называет это очень хорошей идеей, потому что из-за войны многие аптеки в сельской местности закрыты.

"Украинцы реагируют на вызовы, реагирует система здравоохранения. Украинцы любят изобретать способы, как преодолеть ту или иную проблему. Но если даже лекарства есть, то не все могут их купить из-за финансовых проблем. Особенно пожилые люди с хроническими заболеваниями", – подчеркивает собеседник РБК-Украина.