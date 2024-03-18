ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничные войска увеличат на 15 тысяч. В Раде зарегистрировали законопроект

Украина, Понедельник 18 марта 2024 17:22
UA EN RU
Пограничные войска увеличат на 15 тысяч. В Раде зарегистрировали законопроект Архивное фото: Пограничные войска увеличат на 15 тысяч (facebook_com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство зарегистрировало в парламенте проект закона, который позволит увеличить численность пограничных войск Украины на 15 тысяч человек.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Речь идет о проекте закона под названием "О внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины". Регистрационный номер 11091.

Законопроектом планируется увеличение на 15 тысяч военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.

С чем это связано

По словам Мельничука, это связано с насущной необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах.

Также увеличение количества личного состава пограничников связано с адекватным реагированием имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.

Что об этом говорил президент

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет увеличивать количество пограничных войск. В частности это необходимо для того, чтобы защищаться от российской агрессии.

"Будем увеличивать численность пограничных войск - и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", - отметил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Верховная рада пограничная служба Пограничники
NEWS
Без визитов в ТЦК и в планах бронь. Для чего нужен реестр военнообязанных "Оберіг"
Без визитов в ТЦК и в планах бронь. Для чего нужен реестр военнообязанных "Оберіг"
DAILY
Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления