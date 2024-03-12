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Украина увеличит количество пограничных войск, - Зеленский

Киев, Вторник 12 марта 2024 22:28
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Украина увеличит количество пограничных войск, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина будет увеличивать количество пограничных войск. В частности, это необходимо для того, чтобы защищаться от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 12 марта, провел несколько важных совещаний. В них принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены правительства.

По словам Зеленского, он согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы и пограничных войск.

Президент подчеркнул, что гордится каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках.

"Будем увеличивать численность пограничных войск - и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", - отметил он.

Также Зеленский уточнил, что Клименко доложил ему об основных вопросах безопасности внутри нашего государства, в том числе и насчет работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Это чрезвычайно важно для сохранения жизней наших людей, для защиты от российских мин и их неразорвавшихся боеприпасов. Благодарен всем, кто к этой работе привлечен и очищает украинскую землю", - рассказал он.

Уменьшение активности ДРГ

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что некоторое время наблюдалось снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Но, по его словам, угроза диверсантов никуда не исчезает.

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