В Украине завтра будут применять графики отключения света, но есть нюанс

По данным "Укрэнерго", завтра будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

06:00 - 09:00;

16:00 - 19:00.

Сейчас отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Удары по энергосистеме Украины

В прошлом году Российская Федерация систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

В декабре 2024 года и январе 2025 года графики почти не вводились. Однако в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.