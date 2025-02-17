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В Украине завтра будут применять графики отключения света, но есть нюанс

Иллюстративное фото: в Украине 18 февраля применять графики отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 18 февраля, будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", завтра будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

  • 06:00 - 09:00;
  • 16:00 - 19:00.

Сейчас отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Удары по энергосистеме Украины

В прошлом году Российская Федерация систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

В декабре 2024 года и январе 2025 года графики почти не вводились. Однако в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в пятницу, 7 февраля, в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Также свет выключали и сегодня, 17 февраля.

Подробно о том, какая ситуация будет с электроэнергией в случае значительных морозов - читайте в материале РБК-Украина.

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