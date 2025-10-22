RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине завершилась вступительная кампания: сколько студентов зачислили в вузы и колледжи

Какие результаты вступительной кампании 2025 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине официально завершилась вступительная кампания в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования. В этом году наблюдается сокращение студентов на всех образовательных уровнях, кроме бакалавриата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Сколько абитуриентов стали студентами

По предварительным данным, в этом году на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов. Из них 70 тысяч получили места госзаказа, а еще около 129 тысяч стали контрактниками.

Студентами магистратуры стали более 93 тысяч поступающих, среди которых 33 тысячи будут учиться за бюджет, а приблизительно 60,5 тысячи - за счет физических или юридических лиц.

Меньше желающих в аспирантуру

В 2025 году для аспирантов государство выделило 5 тысяч бюджетных мест. Из них заполнили почти все - 4,7 тысячи, то есть более 90%.

В то же время количество желающих продолжать обучение на этом уровне образования уменьшилось примерно на треть - более чем на две тысячи человек.

Популярность колледжей также снижается

Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году изъявили желание 147 тысяч поступающих. Однако это на 23 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Меньше поступающих - на всех уровнях, кроме бакалавриата

В целом наблюдается сокращение количества поступающих на всех образовательных уровнях, кроме бакалавриата.

В частности:

  • количество будущих магистрантов-контрактников уменьшилось на 37 тысяч человек (примерно на треть);
  • количество поступающих в колледжи - на 23 тысячи;
  • количество будущих аспирантов - более чем на две тысячи.

Читайте также о том, что в рейтинге World University Rankings 2026 от британского издания Times Higher Education оказались 22 украинских университета. Это на пять больше, чем в прошлом году. Лучшим снова стал Сумской государственный университет, который сохранил свои позиции среди топовых заведений мира.

Ранее мы писали о том, в каких украинских вузах был самый высокий балл при поступлении на бюджет.

