В Украине утвердили Стратегию цифрового развития инноваций: что она предусматривает

Кабинет Министров утвердил Стратегию цифрового развития инноваций Украины WINWIN. Она определяет ключевые направления развития технологий и создания благоприятных условий для инноваций до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

Он отмечает, что в нашей стране создадут условия для открытия новых рынков по перспективным направлениям, а также будет упрощен доступ к финансированию. Обещают уделить внимание развитию человеческого капитала, эффективному управлению и защите интеллектуальной собственности.

Отдельное внимание будет уделено запуску WINWIN Centres of Excellence – центров совершенства для объединения экспертов, ресурсов и инноваций, а также упрощению доступа к финансированию.

Планируется, что реализация стратегии позволит Украине совершить экономический прорыв, обеспечить защиту суверенитета и стать региональным лидером в Европейском Союзе. Кроме того, документ предусматривает создание условий для развития человеческого капитала, эффективного управления и защиты интеллектуальной собственности.

Федоров отмечает, что стратегия будет направлена прежде всего на развитие таких отраслей:

AUV – беспилотные технологии;

полупроводники – их используют в машинах, телефонах и компьютерах;

GreenTech – зеленые экологические технологии;

AI – искусственный интеллект;

MedTech – технологии в медицине;

BioTech – биотехнологические технологии;

DefenseTech – оборонные технологии;

Secure Cyber Space – кибербезопасность;

XR – технологии, расширяющие реальность (VR, AR и MR);

AgriTech – аграрные технологии;

Fluid Economy – экономика без границ;

Edtech – развитие системы образования.

"Это наш четкий план построения цифровой экономики и инновационного государства до 2030 года. Технологии –- это ключ к победе и экономическому восстановлению Украины", – отмечает министр.

Подробнее со стратегией можно ознакомиться на сайте WINWIN.