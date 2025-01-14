В Украине утвердили Стратегию цифрового развития инноваций: что она предусматривает
Кабинет Министров утвердил Стратегию цифрового развития инноваций Украины WINWIN. Она определяет ключевые направления развития технологий и создания благоприятных условий для инноваций до 2030 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Он отмечает, что в нашей стране создадут условия для открытия новых рынков по перспективным направлениям, а также будет упрощен доступ к финансированию. Обещают уделить внимание развитию человеческого капитала, эффективному управлению и защите интеллектуальной собственности.
Отдельное внимание будет уделено запуску WINWIN Centres of Excellence – центров совершенства для объединения экспертов, ресурсов и инноваций, а также упрощению доступа к финансированию.
Планируется, что реализация стратегии позволит Украине совершить экономический прорыв, обеспечить защиту суверенитета и стать региональным лидером в Европейском Союзе. Кроме того, документ предусматривает создание условий для развития человеческого капитала, эффективного управления и защиты интеллектуальной собственности.
Федоров отмечает, что стратегия будет направлена прежде всего на развитие таких отраслей:
- AUV – беспилотные технологии;
- полупроводники – их используют в машинах, телефонах и компьютерах;
- GreenTech – зеленые экологические технологии;
- AI – искусственный интеллект;
- MedTech – технологии в медицине;
- BioTech – биотехнологические технологии;
- DefenseTech – оборонные технологии;
- Secure Cyber Space – кибербезопасность;
- XR – технологии, расширяющие реальность (VR, AR и MR);
- AgriTech – аграрные технологии;
- Fluid Economy – экономика без границ;
- Edtech – развитие системы образования.
"Это наш четкий план построения цифровой экономики и инновационного государства до 2030 года. Технологии –- это ключ к победе и экономическому восстановлению Украины", – отмечает министр.
Подробнее со стратегией можно ознакомиться на сайте WINWIN.
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