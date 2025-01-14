В Україні затвердили Стратегію цифрового розвитку інновацій: що вона передбачає

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України WINWIN. Вона визначає ключові напрями розвитку технологій і створення сприятливих умов для інновацій до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

Він зазначає, що у нашій країні створять умови для відкриття нових ринків по перспективних напрямках, а також буде спрощений доступ до фінансування. Обіцяють приділити увагу розвитку людського капіталу, ефективному управлінню та захисту інтелектуальної власності.

Окрему увагу буде приділенозапуску WINWIN Centres of Excellence – центрів досконалості для об'єднання експертів, ресурсів та інновацій, а також спрощенню доступу до фінансування.

Планується, що реалізація стратегії дозволить Україні зробити економічний прорив, забезпечити захист суверенітету та стати регіональним лідером у Європейському Союзі. Крім того, документ передбачає створення умов для розвитку людського капіталу, ефективного управління та захисту інтелектуальної власності.

Федоров зазначає, що стратегія буде направлена насамперед на розвиток таких галузей:

AUV – безпілотні технології;

напівпровідники – їх використовують у машинах, телефонах і комп'ютерах;

GreenTech – зелені екологічні технології;

AI – штучний інтелект;

MedTech – технології в медицині;

BioTech – біотехнологічні технології;

DefenseTech – оборонні технології;

Secure Cyber Space – кібербезпека;

XR – технології, що розширюють реальність (VR, AR и MR);

AgriTech – аграрні технології;

Fluid Economy – економіка без кордонів;

Edtech – розвиток системи освіти.

"Це наш чіткий план побудови цифрової економіки та інноваційної держави до 2030 року. Технології – це ключ до перемоги та економічного відновлення України", – зазначає міністр.

Детальніше зі стратегією можна ознайомитися на сайті WINWIN.