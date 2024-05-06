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В Украине утвердили перечень документов для прохождения МСЭК

Понедельник 06 мая 2024 18:37
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В Украине утвердили перечень документов для прохождения МСЭК Иллюстративное фото: Кабмин утвердил перечень документов для прохождения МСЭК (Суспільне_Львів)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины утвердил перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Как отметили в Кабмине, из-за войны в Украине значительно увеличилось количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности. В частности, большую часть этих людей составляют военные.

Именно поэтому был определен четкий перечень документов, представленных пациентами для прохождения медико-социальной экспертизы.

Для прохождения МСЭК с целью установления (пересмотра) инвалидности необходимо представить:

  • паспорт гражданина Украины (в случае предъявления ID карты также требуется выписка из реестра территориального общества);
  • справку о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
  • для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке;
  • для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о нахождении в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Медицинские документы, представляющие врачебные консультативные комиссии в МСЭК, таковы:

  • направление на МСЭК;
  • медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);
  • результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;
  • план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;
  • документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;
  • документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

Отдельно внесены изменения по прохождению МСЭК военнослужащими.

"Отныне причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК", - говорится в сообщении.

При этом степень потери трудоспособности военнослужащему будет устанавливать комиссия по окончании лечения. А уже на основании этих данных будет разработана программа медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, зачем военному проходить медико-социальную экспертизу. Детальнее об этом читайте в материале.

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Кабинет Министров Украины ВЛК
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