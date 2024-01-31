Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Структурные проблемы МСЭК как инстанции существуют на всех уровнях и этапах этой комиссии. Часто там требуют дополнительные документы, люди также тратят слишком много времени на ожидания в очереди. Часто МСЭК нужно проходить военным, чтобы подтвердить или назначить им инвалидность.
Во время лекции в Киеве юрист правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Анна Пашкина рассказала об особенностях прохождения МСЭК военными, какие документы нужно с собой иметь и как подготовиться заранее, чтобы процесс двигался быстрее. РБК-Украина рассказывает главное, что нужно знать о прохождении МСЭК.
Что такое МСЭК и когда туда нужно идти военным
Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится, чтобы установить степень устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причины и времени их наступления, а также доработки и утверждения индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.
Основания для прохождения МСЭК военнослужащим такие:
- травмы, заболевания или ранения, после которых произошла значительная потеря трудоспособности;
- физическое или психическое здоровье претерпело изменения;
- подозрение на приобретение группы инвалидности;
- потребность в протезировании;
- контузия.
Как пройти МСЭК военным. Алгоритм
- получить направление от воинской части, ТЦК и СП или от семейного врача;
- прийти в определенную больницу с этим направлением;
- пройти ВКК и получить направление на МСЭК формы №008/о;
- пройти комиссию МСЭК и получить заключение.
Фото: Во время прохождения МСЭК военным часто приходится долго сидеть в очередях (Getty Images)
Какие документы нужны
Для прохождения экспертизы обязательно предоставление соответствующего пакета документов. Военнослужащие должны иметь:
- направление на МСЭК;
- паспорт или ID-карту с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
- копию идентификационного кода;
- военный билет или удостоверение офицера (копия);
- военно-учетные документы (справка о прохождении военной службы, выписке из послужного списка) или их копии;
- свидетельство о болезни или справка ВЛК, или выписка из протокола заседания штатной ВЛК об установлении причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий);
- медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/0, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные выводы профильных областных специалистов и т.п.) и амбулаторную карту;
- другие документы по требованию МСЭК.
Каждая МСЭК проводит осмотр больного в течение 7 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК и принимает решение о наличии или отсутствии инвалидности. При наличии оснований для заочного проведения медико-социальной экспертизы комиссия проводит экспертизу в течение 3 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК.
Как определяется группа инвалидности
Приказ Минздрава от 05.09.2011 N 561 утверждает инструкцию, согласно которой устанавливаются группы инвалидности, то есть этим документом устанавливается механизм определения той или иной группы инвалидности.
Фото: Перед прохождением МСЭК нужно подготовить ряд документов (Общественное Львов)
Особенности работы МСЭК во время действия военного положения
- Если человек не может прибыть на осмотр, решение об установлении инвалидности может быть принято заочно из направления ЛКК;
- Комиссии МСЭК работают по экстерриториальному принципу, то есть независимо от их территориального размещения, и проводят экспертизы по направлению ЛКК независимо от места регистрации, проживания или пребывания обращающегося;
- Не применяется пункт 5 Постановление КМУ №1317, закрепляющий запрет заочного установления инвалидности по некоторым видам диагнозов;
- Если во время военного положения направление лица на МСЭК невозможно, то повторный осмотр в таком случае переносится на срок после прекращения военного положения, но не позднее 6 месяцев после его отмены.
При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены периода действия военного положения, если раньше не будет проведен повторный осмотр. Так же – и с индивидуальной программой реабилитации.
Ранее в Минздраве заявили, что в рамках предстоящей реформы МСЭК должны перестать существовать, потому что большинство процессов будет автоматизировано.
Также супруга ветерана рассказала, с чем сталкиваются военные на МСЭК и как мобилизованному быстрее пройти военно-врачебную комиссию.
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