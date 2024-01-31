Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно

Структурные проблемы МСЭК как инстанции существуют на всех уровнях и этапах этой комиссии. Часто там требуют дополнительные документы, люди также тратят слишком много времени на ожидания в очереди. Часто МСЭК нужно проходить военным, чтобы подтвердить или назначить им инвалидность.

Во время лекции в Киеве юрист правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Анна Пашкина рассказала об особенностях прохождения МСЭК военными, какие документы нужно с собой иметь и как подготовиться заранее, чтобы процесс двигался быстрее. РБК-Украина рассказывает главное, что нужно знать о прохождении МСЭК.

Что такое МСЭК и когда туда нужно идти военным

Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится, чтобы установить степень устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причины и времени их наступления, а также доработки и утверждения индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.

Основания для прохождения МСЭК военнослужащим такие:

травмы, заболевания или ранения, после которых произошла значительная потеря трудоспособности;

физическое или психическое здоровье претерпело изменения;

подозрение на приобретение группы инвалидности;

потребность в протезировании;

контузия.

Как пройти МСЭК военным. Алгоритм

получить направление от воинской части, ТЦК и СП или от семейного врача; прийти в определенную больницу с этим направлением; пройти ВКК и получить направление на МСЭК формы №008/о; пройти комиссию МСЭК и получить заключение.

Фото: Во время прохождения МСЭК военным часто приходится долго сидеть в очередях (Getty Images)

Какие документы нужны

Для прохождения экспертизы обязательно предоставление соответствующего пакета документов. Военнослужащие должны иметь:

направление на МСЭК;

паспорт или ID-карту с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

копию идентификационного кода;

военный билет или удостоверение офицера (копия);

военно-учетные документы (справка о прохождении военной службы, выписке из послужного списка) или их копии;

свидетельство о болезни или справка ВЛК, или выписка из протокола заседания штатной ВЛК об установлении причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий);

медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/0, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные выводы профильных областных специалистов и т.п.) и амбулаторную карту;

другие документы по требованию МСЭК.

Каждая МСЭК проводит осмотр больного в течение 7 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК и принимает решение о наличии или отсутствии инвалидности. При наличии оснований для заочного проведения медико-социальной экспертизы комиссия проводит экспертизу в течение 3 рабочих дней со дня поступления направления ЛКК.

Как определяется группа инвалидности

Приказ Минздрава от 05.09.2011 N 561 утверждает инструкцию, согласно которой устанавливаются группы инвалидности, то есть этим документом устанавливается механизм определения той или иной группы инвалидности.

Фото: Перед прохождением МСЭК нужно подготовить ряд документов (Общественное Львов)

Особенности работы МСЭК во время действия военного положения

Если человек не может прибыть на осмотр, решение об установлении инвалидности может быть принято заочно из направления ЛКК;

Комиссии МСЭК работают по экстерриториальному принципу, то есть независимо от их территориального размещения, и проводят экспертизы по направлению ЛКК независимо от места регистрации, проживания или пребывания обращающегося;

Не применяется пункт 5 Постановление КМУ №1317, закрепляющий запрет заочного установления инвалидности по некоторым видам диагнозов;

Если во время военного положения направление лица на МСЭК невозможно, то повторный осмотр в таком случае переносится на срок после прекращения военного положения, но не позднее 6 месяцев после его отмены.

При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены периода действия военного положения, если раньше не будет проведен повторный осмотр. Так же – и с индивидуальной программой реабилитации.